M jak miłość, odcinek 1935: Tak Sowiński odkryje kłamstwo Kasi w sprawie dziecka Jakuba! Podejdzie szantażystkę Ankę - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1935 - wtorek, 19.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1935 odcinku „M jak miłość” szantażystka Anka nie odpuści Kasi! Sokołowska wciąż będzie nachodzić Sanocką w klinice Chodakowskich, przez co lekarka zacznie tracić grunt pod nogami. Tym bardziej, że Aneta (Ilona Janyst) już będzie wiedziała o jej kłamstwie z podmianą testów na ojcostwo Zosi, a zaraz będą mogły dowiedzieć się o tym kolejne osoby. A co najgorsze, dla niej sami zainteresowani, a więc Jakub (Krzysztof Kwiatkowski) i Mariusz (Mateusz Mosiewicz), czego za wszelką cenę będzie chciała uniknąć i to nawet pod naciskiem przyjaciółki.

Jednak to w 1935 odcinku „M jak miłość” i tak będzie nieuniknione, gdy o jej sekrecie dowie się kolejna niepożądana osoba. I to jeszcze bardziej niebezpieczna dla niej niż Aneta, bo będzie tu mowa o nowym dyrektorze administracyjnym kliniki Chodakowskich, Sowińskim, który przyczepi się także i do niej. Zwłaszcza, że będzie przyjaciółką Anety i Olka (Maurycy Popiel), przeciwko którym on będzie występował. Ale jak Aleksander zdobędzie tą wiedzę?

Sowiński dowie się prawdy o zakłamanej Kasi od Anki w 1935 odcinku „M jak miłość”!

Wszystko przez Ankę, która w 1935 odcinku „M jak miłość” znów pojawi się w klinice. Ale tym razem Aleksander nie przejdzie obok jej wizyty obojętnie i osobiście zainteresuje się pacjentką, którą ostatnio nakrył w gabinecie Anety pod wpływem alkoholu i sam czekał aż wyjdzie. Jednak teraz wyciągnie do kobiety pomocą dłoń, gdy ponownie się na nią natknie, ale już przed wejściem do zaśnieżonej placówki.

W 1935 odcinku „M jak miłość” Aleksander weźmie Ankę pod rękę i zacznie z nią rozmawiać. Tym bardziej, że będzie świadkiem tego, jak nerwowo na jej obecność zareagowała Kasia, która także będzie i na jego świeczniku. I stąd postanowi zbliżyć się do Sokołowskiej, która ewidentnie także będzie do niej coś mieć. I to nie byle co, bo przecież to ona na prośbę, a nawet i groźbę, lekarki podmieniła jej wyniki testów na ojcostwo jej córki, o czym do tej pory nikt poza nimi i już Anetą nie wiedział. Aczkolwiek dzięki swojemu ruchowi w posiadanie tej wiedzy wejdzie i Sowiński!

Jak zachowa się Aleksander wobec oszustki Sanockiej w 1935 odcinku „M jak miłość”?

Szczególnie, że i w 1935 odcinku „M jak miłość” Sokołowska będzie chętna do rozmowy na temat zakłamanej i nieuczciwej Sanockiej, którą już wcześniej chciała przecież wydać i Chodakowskiej. I nie inaczej będzie w przypadku przełożonego lekarki, Sowińskiego. Tyle tylko, że w tej sytuacji wsypie je obie, choć i tak to Kasia poniesie większe konsekwencje.

Wszystko przez to, że w 1935 odcinku „M jak miłość” kłamstwo Kasi będzie mogło mieć skutki nie tylko w życiu prywatnym, gdyby Mariusz i Jakub w końcu dowiedzieli się prawdy, ale i zawodowym, a nawet i prawnym, bo za coś takiego także groziłaby lekarce odpowiedzialność, czego Aleksander będzie doskonale świadomy i oczywiście postanowi to wykorzystać.

Czy Sowiński także zacznie szantażować Sanocką? A może nie będzie się patyczkową i od razu ją wyda? Zwłaszcza, że na nią coś znajdzie, a na Chodakowskich nie, bo nawet jego podstęp mu nie wyjdzie. Czy zatem to Kasia okaże się jego kozłem ofiarnym? Przekonamy się już niebawem!

