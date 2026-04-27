M jak miłość, odcinek 1932: Kasia gotowa na wszystko, by Mariusz nie poznał prawdy o córce Jakuba - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1932 - poniedziałek, 11.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1932 odcinku „M jak miłość” Kasia po wyjściu na jaw jej sekretu, że to nie Mariusz, a Jakub jest ojcem jej dziecka nie będzie sobą! I nic dziwnego, gdyż do tej pory miała wszystko pod kontrolą, gdy prawdę znała wyłącznie Anka (Katarzyna Russ), której płaciła za milczenie. Jednak, gdy o wszystkim dowie się i Aneta to już nie będzie tak "różowo", bo Chodakowska nie będzie miała zamiaru kryć przyjaciółki i będzie dążyła do tego, aby i jej mężowie poznali prawdę.

- Moment, kiedy Aneta dowiaduje się o tajemnicy jest końcem świata dla Kasi, ponieważ wie, że Aneta będzie dążyła do tego, żeby prawda ujrzała światło dzienne... - mówiła Paulina Lasota w "Kulisach M jak miłość".

A to kompletnie wyprowadzi Kasię z równowagi. Karska stanie się nerwowa już po kolacji u Chodakowskich, gdy napadnie na Mariusza tuż po ich spotkaniu z Jakubem u Anety. A z czasem będzie tylko gorzej. ZDJĘCIA z 1932 odcinka "M jak miłość" nie pozostawiają złudzeń, że ta cała sytuacja mocno odbije się na zakłamanej i załamanej żonie Mariusza, która znów będzie bliska łez! Czyżby przez to, że Sanocki już wszystkiego się dowie?

Mariusz wreszcie dowie się, że to nie on, a Jakub jest ojcem Zosi w 1932 odcinku „M jak miłość”?

Czy w 1932 odcinku „M jak miłość” Mariusz w końcu dowie się, że to nie on, a Jakub jest ojcem Zosi, a jego żona okrutnie oszukała go i Karskiego w sprawie ojcostwa? Czy Kasia wreszcie przyzna mu się do sfałszowania testów DNA Zosi przez swoją do niedawna zaprzyjaźnioną laborantkę? A może wyręczy ją w tym jednak Aneta, która będzie już bliska powiedzenia prawdy Olkowi (Maurycy Popiel)! Czy podobnie będzie i w przypadku byłego i obecnego męża Karskiej?

Oczywiście, w 1932 odcinku „M jak miłość” jest też szansa, że Mariusz do prawdy dojdzie sam. Tym bardziej, że zauważy zmienione zachowanie Kasi od czasu kolacji u Chodakowskich i od razu zacznie drążyć. I choć w pierwszej chwili pomyśli, że to Jakub jest problemem, to jednak żona szybko wyprowadzi go z błędu. Po kolejnym telefonie od szantażującej ją laborantki Sokołowskiej, Kasia zacznie płakać przy mężu.

Czy wówczas Sanocki sam połączy kropki? A może Kasia pęknie i sama się przyzna, że jej córka jest dzieckiem Jakuba? Nic z tych rzeczy!

Mariusz i Jakub nie poznają prawdy o kłamstwie Kasi 1932 odcinku „M jak miłość”?

Wiele wskazuje na to, że jeszcze przed zakończeniem sezonu "M jak miłość" Mariusz i Jakub dowiedzą się prawdy o ojcostwie Zosi i kłamstwie Kasi. Oczywiście, naprowadzają na to zdjęcia z 1932 odcinka "M jak miłość", ale także "Kulisy M jak miłość", w których Ilona Janyst i Krzysztof Kwiatkowski sami to zapowiedzieli!

Czy zatem stanie się to właśnie w 1932 odcinku „M jak miłość”? Przekonamy się już niebawem!

- Prawda podobno zawsze wychodzi na jaw i to jest tak ogromny kaliber, tak poważna sprawa, że długo tajemnicą nie pozostanie - przyznała Ilona Janyst w "Kulisach M jak miłość".

- Jakub na pewno nie podejrzewa, że za dziwnym zachowaniem Kasi, jakimś takim emocjonalnym może stać kłamstwo. Nawet nie spodziewa się takiego ciosu ze strony Kasi - skwitował smutno Krzysztof Kwiatkowski w "Kulisach M jak miłość".

