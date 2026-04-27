M jak miłość, odcinek 1932: Kasia gotowa na wszystko, by Mariusz nie poznał prawdy o córce Jakuba - ZDJĘCIA

Sylwia Fiutkowska
2026-04-27 9:48

W 1932 odcinku "M jak miłość" Mariusz (Mateusz Mosiewicz) w końcu dowie się, że to nie on, a Jakub (Krzysztof Kwiatkowski) jest ojcem córki Kasi (Paulina Lasota)? Po wyjściu na jaw sekretu Kasi i poznaniu prawdy przez Anetę (Ilona Janyst), będzie się straszliwie bać, że Chodakowska ją zdradzi nie tylko przed obecnym mężem, ale i byłym. Czy zatem w 1932 odcinku "M jak miłość" Kasia wreszcie sama zdecyduje się ją wyznać? Niestety nie. Będzie gotowa na wszystko, aby Mariusz nie poznał prawdy! Kolejny telefon od szantażystki Anki Sokołowskiej (Katarzyna Russ) pogorszy sprawę. Te ZDJĘCIA zdradzają wszystko! Poznaj szczegóły.

Zdjęcie stockowe przedstawia mężczyznę w okularach i swetrze oraz kobietę z długimi włosami, która ma zamknięte oczy i zdaje się być załamana. Mężczyzna patrzy na nią z troską. Scena może symbolizować trudne rozmowy i emocje związane z serialem M jak miłość. Więcej na temat tej intrygującej historii znajdziesz na Super Seriale.
"M jak miłość" odcinek 1932 - poniedziałek, 11.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1932 odcinku „M jak miłość” Kasia po wyjściu na jaw jej sekretu, że to nie Mariusz, a Jakub jest ojcem jej dziecka nie będzie sobą! I nic dziwnego, gdyż do tej pory miała wszystko pod kontrolą, gdy prawdę znała wyłącznie Anka (Katarzyna Russ), której płaciła za milczenie. Jednak, gdy o wszystkim dowie się i Aneta to już nie będzie tak "różowo", bo Chodakowska nie będzie miała zamiaru kryć przyjaciółki i będzie dążyła do tego, aby i jej mężowie poznali prawdę.

- Moment, kiedy Aneta dowiaduje się o tajemnicy jest końcem świata dla Kasi, ponieważ wie, że Aneta będzie dążyła do tego, żeby prawda ujrzała światło dzienne... - mówiła Paulina Lasota w "Kulisach M jak miłość".

A to kompletnie wyprowadzi Kasię z równowagi. Karska stanie się nerwowa już po kolacji u Chodakowskich, gdy napadnie na Mariusza tuż po ich spotkaniu z Jakubem u Anety. A z czasem będzie tylko gorzej. ZDJĘCIA z 1932 odcinka "M jak miłość" nie pozostawiają złudzeń, że ta cała sytuacja mocno odbije się na zakłamanej i załamanej żonie Mariusza, która znów będzie bliska łez! Czyżby przez to, że Sanocki już wszystkiego się dowie?

Mariusz wreszcie dowie się, że to nie on, a Jakub jest ojcem Zosi w 1932 odcinku „M jak miłość”?

Czy w 1932 odcinku „M jak miłość” Mariusz w końcu dowie się, że to nie on, a Jakub jest ojcem Zosi, a jego żona okrutnie oszukała go i Karskiego w sprawie ojcostwa? Czy Kasia wreszcie przyzna mu się do sfałszowania testów DNA Zosi przez swoją do niedawna zaprzyjaźnioną laborantkę? A może wyręczy ją w tym jednak Aneta, która będzie już bliska powiedzenia prawdy Olkowi (Maurycy Popiel)! Czy podobnie będzie i w przypadku byłego i obecnego męża Karskiej?

Oczywiście, w 1932 odcinku „M jak miłość” jest też szansa, że Mariusz do prawdy dojdzie sam. Tym bardziej, że zauważy zmienione zachowanie Kasi od czasu kolacji u Chodakowskich i od razu zacznie drążyć. I choć w pierwszej chwili pomyśli, że to Jakub jest problemem, to jednak żona szybko wyprowadzi go z błędu. Po kolejnym telefonie od szantażującej ją laborantki Sokołowskiej, Kasia zacznie płakać przy mężu. 

Czy wówczas Sanocki sam połączy kropki? A może Kasia pęknie i sama się przyzna, że jej córka jest dzieckiem Jakuba? Nic z tych rzeczy! 

Mariusz i Jakub nie poznają prawdy o kłamstwie Kasi 1932 odcinku „M jak miłość”?

Wiele wskazuje na to, że jeszcze przed zakończeniem sezonu "M jak miłość" Mariusz i Jakub dowiedzą się prawdy o ojcostwie Zosi i kłamstwie Kasi. Oczywiście, naprowadzają na to zdjęcia z 1932 odcinka "M jak miłość", ale także  "Kulisy M jak miłość", w których Ilona Janyst i Krzysztof Kwiatkowski sami to zapowiedzieli!

Czy zatem stanie się to właśnie w 1932 odcinku „M jak miłość”? Przekonamy się już niebawem!

- Prawda podobno zawsze wychodzi na jaw i to jest tak ogromny kaliber, tak poważna sprawa, że długo tajemnicą nie pozostanie - przyznała Ilona Janyst w "Kulisach M jak miłość".

- Jakub na pewno nie podejrzewa, że za dziwnym zachowaniem Kasi, jakimś takim emocjonalnym może stać kłamstwo. Nawet nie spodziewa się takiego ciosu ze strony Kasi - skwitował smutno Krzysztof Kwiatkowski w "Kulisach M jak miłość".

