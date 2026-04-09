M jak miłość, odcinek 1929: Aneta pozna tajemnicę Kasi i każe ujawnić, że to Jakub jest ojcem jej córki Zosi. Nie będzie jej kryć - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1929 - wtorek, 28.04.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1929 odcinku „M jak miłość” kłamstwo Kasi wreszcie wyjdzie na jaw, gdy dowie się o nim Aneta. I choć Karska skrupulatnie ukrywała swój sekret nawet przed swoją najlepszą przyjaciółką, to w końcu i ona pozna prawdę. A co gorsza dla Karskiej, sama się przed nią wsypie. Zdradzamy, że lekarka zjawi się na mikołajkach u Chodakowskich, w trakcie przygotowań do których dowie się od gospodyni, że zaczęła nachodzić ją Anka i gadać na jej temat.

- Wygadywała jakieś dziwne rzeczy, coś o tym, że skrzywdziłeś Jakuba - zrelacjonuje jej Aneta.

Oczywiście, w 1929 odcinku „M jak miłość” Karska nie przejdzie obok tego obojętnie i natychmiast wybierze numer Sokołowskiej, aby się z nią rozmówić. Tym bardziej, że akurat na chwilę zostanie sama w mieszkaniu Chodakowskich. Tyle tylko, że na sam koniec jej rozmowy z Anką, Aneta już zdąży wrócić. A o najważniejsze, usłyszeć najważniejsze zdanie o jej podmianie testów DNA na ojcostwo Zosi!

- Żałuję, że poszłam z tym do ciebie i żałuję, że wpadłam na ten kretyński pomysł zamiany wyników testu na ojcostwo - usłyszy Aneta.

Aneta nie odpuści kłamstwa Kasi w 1929 odcinku „M jak miłość”!

Słowa Kasi w 1929 odcinku „M jak miłość” aż zamurują Anetę. I nic dziwnego, gdyż w życiu nie pomyślałaby, że jej przyjaciółka byłaby zdolna do czegoś takiego. Jednak nawet za bardzo nie zdąży na to zareagować, bo chwilę później w jej mieszkaniu już zjawi się Jakub, a tuż po nim Mariusz, którym przecież Chodakowska od razu mogłaby powiedzieć prawdę, czego straszliwie zacznie bać się zakłamana Karska. Ale na jej szczęście przyjaciółka jeszcze jej tego nie zrobi.

- Moment, kiedy Aneta dowiaduje się o tajemnicy jest końcem świata dla Kasi, ponieważ wie, że Aneta będzie dążyła do tego, żeby prawda ujrzała światło dzienne... Kasia boi się, że Aneta będzie naciskała, żeby Kasia przestała oszukiwać wszystkich wokół i w końcu siebie - zdradziła Paulina Lasota w "Kulisach M jak miłość".

Aczkolwiek w 1929 odcinku „M jak miłość” to wcale nie będzie oznaczało tego, że jej to odpuści. A wręcz przeciwnie. Tyle tylko, że najpierw sama postanowi z nią na ten temat porozmawiać. Tym bardziej, iż uzna, że zarówno Jakub, jak i Mariusz powinni znać prawdę, bo to będzie za poważna sprawa, aby trzymać ją w sekrecie. Zwłaszcza, że w końcu sama się o tym dowie, a więc wreszcie stanie się to i w przypadku Karskiego i Sanockiego.

- Prawda podobno zawsze wychodzi na jaw i to jest tak ogromny kaliber, tak poważna sprawa, że długo tajemnicą nie pozostanie - przyznała Ilona Janyst w "Kulisach M jak miłość".

Zakłamana Karska będzie szła w zaparte w 1929 odcinku „M jak miłość”!

Jednak w 1929 odcinku „M jak miłość” Aneta zacznie namawiać Kasię, aby sama powiedział im w końcu prawdę. Zwłaszcza, że i tak będzie to "lepiej" wyglądało, jakby mieli dowiedzieć się z innego źródła. Sęk w tym, że Karska jednak wcale nie będzie chciała mówić im prawdy. Szczególnie, że będzie ją ona naprawdę słono kosztować, bo przecież nieźle się zapłaci Ance, aby tylko ta nie wyszła na jaw i nie zniszczyła jej życia.

I stąd w 1929 odcinku „M jak miłość” Kasia zacznie błagać Anetę, aby i ona niczego nie mówiła ani Jakubowi, ani Mariuszowi. A gdy nie usłyszy takiego zapewnienia, to zdesperowana nawet zacznie jej grozić. Ale Chodakowska nie wystraszy się jej gróźb. Zwłaszcza, że to ona będzie mieć ją w garści, a nie na odwrót i nie będzie miała zamiaru jej kryć!

- Tylko błagam, nie mów nikomu... Jeżeli powiesz to... - spróbuje jej zagrozić Kasia, ale Aneta nic sobie z tego nie zrobi - To co?

- Jakub na pewno nie podejrzewa, że za dziwnym zachowaniem Kasi, jakimś takim emocjonalnym może stać kłamstwo. Nawet nie spodziewa się takiego ciosu ze strony Kasi - podsumował Krzysztof Kwiatkowski w "Kulisach M jak miłość".

