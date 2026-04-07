M jak miłość, odcinek 1924: Wzruszający telefon Jakuba do Kasi przed ślubem z Mariuszem! Dopadną ją wątpliwości - WIDEO

Sylwia Fiutkowska
2026-04-07 22:02

W 1924 odcinku "M jak miłość" Jakub (Krzysztof Kwiatkowski) zadzwoni do Kasi (Paulina Lasota) tuż przed jej ślubem z Mariuszem (Mateusz Mosiewicz). Karski postanowi złożyć byłej żonie życzenia na nową drogę życia. I choć jej były mąż ogromnie chciałby być na miejscu Sanockiego, to mimo wszystko zachowa klasę. A to z kolei w 1924 odcinku "M jak miłość" sprawi, że Kasia zacznie mieć wątpliwości i jeszcze większe wyrzuty sumienia wobec Kuby. Czy odwoła ślub? Koniecznie poznaj szczegóły, zobacz WIDEO i ZDJĘCIA!

Kasia w białej sukni ślubnej i Jakub rozmawiający przez telefon. Na dłoni Kasi widoczny pierścionek, a w jej oczach widać wahanie. Jakub, ubrany w sweter, wydaje się zamyślony. Zdjęcie ilustruje scenę z serialu M jak miłość, w której Jakub dzwoni do Kasi przed jej ślubem.

i

Autor: MTL Maxfilm/ Materiały prasowe Kasia w białej sukni ślubnej i Jakub rozmawiający przez telefon. Na dłoni Kasi widoczny pierścionek, a w jej oczach widać wahanie. Jakub, ubrany w sweter, wydaje się zamyślony. Zdjęcie ilustruje scenę z serialu "M jak miłość", w której Jakub dzwoni do Kasi przed jej ślubem. Więcej na Super Seriale.

"M jak miłość" odcinek 1924 - poniedziałek, 13.04.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1924 odcinku "M jak miłość" Kasia i Mariusz zaczną szykować się do najważniejszego dnia w swoim życiu. I choć Sanocki zapewni swoją narzeczoną, że wszystko będzie przepięknie, to jednak ona nie podzieli jego entuzjazmu. Tym bardziej, że przecież wciąż będzie okłamywać zarówno jego, jak i Jakuba w sprawie ojcostwa swojej córeczki Zosi. A prawda w każdej chwili będzie mogła wyjść na jaw!

- Będziemy mieli cudowny ślub - obieca jej Mariusz.

- Przygotowania do ślubu powinny być pięknym czasem, wyjątkowym w życiu każdej kobiety. Niestety w przypadku Kasi w każdej chwili ta bajka może się bardzo źle dla niej skończyć - powiedziała Paulina Lasota w "Kulisach M jak miłość".

Wzruszające życzenia Jakuba dla Kasi w 1924 odcinku "M jak miłość"!

Ale mimo tego w 1924 odcinku "M jak miłość" Karska nałoży suknię ślubną i wraz z narzeczonym zjawią się w Urzędzie Stanu Cywilnego. Już tylko chwile będą dzieliły narzeczonych od ich ślubu, z czego doskonale zda sobie sprawę i Jakub. I jeszcze na moment przed postanowi skontaktować się ze swoją byłą żoną, aby złożyć jej życzenia na nową drogę życia.

- Cześć Kasiu, dzisiaj twój wielki dzień. Nam się nie udało, ale mam nadzieję, że ty będziesz szczęśliwa - wyzna jej Jakub.

Słowa Jakuba w 1924 odcinku "M jak miłość" wywrą na Kasi ogromne wrażenie. Zwłaszcza, że były mąż się na nie pokusi, mimo tego, iż przecież to ona tak ogromnie go skrzywdzi, a nie on ją. A co więcej, jeszcze dalej będzie go okłamywać. I to wszystko sprawi, że Karska zacznie mieć już ogromne wyrzuty sumienia i wątpliwości przed ślubem z Mariuszem.

- Kasia nie jest przekonana, czy podejmuje właściwą decyzję. Zosia jest córką Jakuba i ten mężczyzna zawsze będzie kimś wyjątkowym w jej życiu - przyznała Paulina Lasota w "Kulisach M jak miłość".

Kasia nie zrezygnuje ze ślubu z Mariuszem w 1924 odcinku "M jak miłość"?

Szczególnie, iż w 1924 odcinku "M jak miłość" doskonale będzie wiedziała, jak bardzo Jakub chciał mieć z nią dziecko, które w rzeczywistości będzie miał, ale nie będzie tego świadomy. Ale mimo tego, Kasia nie zrezygnuje z Mariusza, bo równocześnie zda sobie sprawę, że jej misterny plan mógłby pójść na marne, a tego oczywiście nie będzie chciała.

- Kasia nie ma wyjścia i musi brnąć dalej w te kłamstwa - spuentowała Paulina Lasota w "Kulisach M jak miłość".

A zatem w 1924 odcinku "M jak miłość" ślub Kasi i Mariusza ostatecznie dojdzie do skutku, a narzeczeni oficjalnie staną się małżeństwem.

Galeria zdjęć 20
