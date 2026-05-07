M jak miłość, odcinek 1932: Ona zniszczy życie Kasi i Mariusza! Podsłucha rozmowę żony z szantażystką - ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1932 - poniedziałek, 11.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Karma dopadnie Kasię w najmniej spodziewanym momencie w 1932 odcinku "M jak miłość"! Wyrządziła ogromną krzywdę Jakubowi i Mariuszowi, a nawet własnej córce i z każdym dniem będzie cierpiała coraz bardziej! Poczucie winy doprowadzi Kasię do takiego stanu, że Mariusz zauważy, że dzieje się z nią coś złego, że nie jest z nim szczera, ma jakieś kłopoty, które przed nim ukrywa.

Wyrzuty sumienia zniszczą Kasię w 1932 odcinku "M jak miłość"?

Kłamstwo Kasi jak toksyna będzie w 1932 odcinku "M jak miłość" powoli zabiło ją od środka, niszczyło pozorne szczęście u boku Sanockiego i "ich" dziecka". Każdy telefon będzie wywoływał w niej strach, że Anka Sokołowska albo Aneta (Ilona Janyst) wyjawią jej tajemnicę. Po szantażystce spodziewa się wszystkiego najgorszego, ale teraz nawet przyjaciółka Kasi, która wie, że Jakub jest ojcem Zosi, może ją wydać przed byłym i obecnym mężem.

Zobacz też: M jak miłość. Taki będzie koniec sezonu. Nic się nie wyjaśni w finale. TVP już ogłasza datę emisji ostatniego odcinka przed wakacjami - ZDJĘCIA

Kasia w 1932 odcinku "M jak miłość" zażąda od Anki Sokołowskiej, by dała jej spokój

Sokołowska w 1932 odcinku "M jak miłość" cały czas będzie miała przewagę nad Kasią. Bo wystarczy, że dawna koleżanka nie spełni jej kolejnego żądania i już Anka może wszystkim powiedzieć, że Kasia zmusiła ją do zamiany wyników testu na ojcostwo w laboratorium. Nic dziwnego, że dręczona przez szantażystkę Kasia spanikuje, kiedy Sokołowska znów do niej zadzwoni. Będzie musiała bardzo się postarać, żeby Mariusz nie usłyszał ich rozmowy.

- Prosiłam, żebyś do mnie nie dzwoniła!

- Kasia, poczekaj! Ja chciałabym się tylko spotkać. Porozmawiać! Wszystko mi się wali...

- Nie, nie! Ja już ci pomogłam tyle, ile byłam w stanie. Więcej nie dam rady! Nie dzwoń do mnie więcej!

- Kasia przecież ja...

- Błagam cię, zostaw mnie w spokoju! Dlaczego ty chcesz zniszczyć mi życie?! - Kasia zacznie krzyczeć.

Wtedy w 1932 odcinku "M jak miłość" do sypialni wejdzie Mariusz, który podsłucha za drzwiami końcówkę jej rozmowy.

- Z kim rozmawiałaś? Dlaczego płaczesz? Ej, powiedz mi... - zacznie dociekać Sanocki, ale żona nic mu nie wyjawi.

- Proszę cię, zostaw mnie w spokoju - zażąda od ukochanego Kasia.

M jak miłość. Marcin nie ulegnie szefowej Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

19