Barwy szczęścia, odcinek 3389: Ostra awantura na spotkaniu z Wilkiem! Taką szopkę odegrają Lucyna z Maciejem przed mieszkańcami

"Barwy szczęścia" odcinek 3389 - środa, 27.05.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3389 odcinku "Barw szczęścia" Wilk zorganizuje kolejne spotkanie z mieszkańcami ulicy Zacisznej, aby jak podaje swiatseriali.interia.pl przekonać ich do swojej wizji spokojnego i bezpiecznego osiedla, które będzie budowa na ich ulicy. Oczywiście, deweloper będzie miał w tym swój ukryty cel, gdyż będzie chciał przekonać ludzi do kupna swoich mieszkań, a sprzedaży mu swoich rodzinnych domów za bezcen, aby on mógł tam poprowadzić drogę.

- Nowe place zabaw i punkty usługowe dla całych rodzin nie tylko umilą nam codzienność, ale także zagwarantują nowe miejsca pracy... - zacznie zachwalać Maciej.

Oczywiście, w 3389 odcinku "Barw szczęścia" Hubert doskonale zda sobie z tego sprawę i nie omieszka tego nie wytknąć Maciejowi, aby ludzie nie dali mu się nabrać. Ale Wilk będzie przygotowany i na to!

- Dwujezdniowa droga tuż obok domów raczej nie zwiększy bezpieczeństwa dzieci - przerwie mu Hubert.

Lucyna ponownie publicznie zaatakuje Macieja w 3389 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3389 odcinku "Barw szczęścia" Maciej natychmiast zaprotestuje. Wilk wyjaśni, że nowa droga właśnie zmniejszy ruch przy szkole, obok której teraz jeżdżą wszyscy chcący dostać się do centrum Warszawy. A tak już nie będą musieli. Ale to wcale nie będzie koniec protestów!

Wszystko przez to, że wtedy w 3389 odcinku "Barw szczęścia" znów odpali się Lucyna. Ale na szczęście, tym razem nie będzie rzucać ani krzykliwymi hasłami, ani jajkami tylko zwróci uwagę na osoby starsze. Jednak Wilk szybko spróbuje ją uciszyć, co jednak jej się nie spodoba!

- Zaraz! Chwileczkę! Zawsze wszyscy tylko o dzieciach i młodych! A czemu nikt się nie troszczy o seniorów? - zbulwersuje się Lucyna.

- Teraz o szkole rozmawiamy - zauważy Wilk.

Tak Zwierzchowska i Wilk znów przechytrzą wszystkich w 3389 odcinku "Barw szczęścia"!

Ale wzburzona Lucyna w 3389 odcinku "Barw szczęścia" nie odpuści. Zwierzchowska wykrzyczy Wilkowi prosto w twarz, że jest kłamcą i nikt nie chce ani jego, ani jego osiedla. Mimo iż wcześniej sama namówi Agatę (Natalia Zambrzycka) i Ignacego (Olaf Staszkiewicz) na zakup jednego z mieszkań właśnie na jego osiedlu. Ale oczywiście ani Hubert, ani nikt inny nie będzie tego świadomy i stąd wszystko będzie wyglądać tak realistycznie.

Do tego stopnia, że w 3389 odcinku "Barw szczęścia" Hubert będzie musiał aż uspokajać Lucynę, która znów odegra przed nim i mieszkańcami niezłe show, które wszyscy łykną. Oczywiście, poza nią i jej synem Maciejem!

- Taka awantura nam nie pomaga - spróbuje przekonać ją Hubert.

- Gratuluję występu, mamo - powie jej po wszystkim Wilk, gdy zostaną już sami.

