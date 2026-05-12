M jak miłość, odcinek 1934: Paweł straci ostatnią pamiątkę od Franki. Zrobi wszystko, by odzyskać nagrania zmarłej żony - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1934 - poniedziałek, 18.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Zanim w 1934 odcinku „M jak miłość” Paweł w ogóle zobaczy ostatnie nagranie Franki, stanie przed bardzo przyziemnym, ale dla niego niezwykle ważnym problemem. Na jego tablecie znajdzie się plik z wideo od zmarłej żony, ale sprzęt zacznie sprawiać problemy. Trudno będzie odzyskać nagranie, by obejrzeć ostatnie słowa góralki.

Paweł pojedzie do informatyka, by odzyskać nagranie od Franki

Zdesperowany Zduński nie będzie chciał ryzykować i zdecyduje się na natychmiastową interwencję. Osobiście uda się do informatyka, niosąc ze sobą uszkodzony tablet i próbując uratować to, co dla niego najcenniejsze. Wprost powie specjaliście, że to dla niego sprawa życia i śmierci:

- Tam jest taki plik wideo, na którym mi zależy - wyzna Paweł.

Przypomnijmy, że Franka tuż przed śmiercią wiedziała, że jej stan jest poważny, dlatego poprosiła Kingę (Katarzyna Cichopek), by przekazała Pawłowi filmy w odpowiednich momentach. Zduński część nagrań już wcześniej zobaczył, co doprowadziło go do załamania i ucieczki od bliskich. Dopiero później jego stan psychiczny pogorszył się na tyle, że próbował targnąć się na życie. Tym razem jednak Paweł podejdzie do sprawy inaczej. W 1934 odcinku „M jak miłość” dowie się, że istnieje jeszcze jedno, ostatnie nagranie Franki, które zgodnie z jej wolą miało zostać odtworzone dopiero po pół roku od jej śmierci. Zduński postanowi, że nie może tego dłużej odkładać. Po odzyskaniu pliku wróci do Grabiny, gdzie w spokojniejszych warunkach zdecyduje się obejrzeć ostatnie pożegnanie od żony.

Wsparcie Agnes

W 1934 odcinku „M jak miłość” Paweł nie zostanie z tym sam. W Grabinie towarzyszyć mu będą Marysia (Małgorzata Pieńkowska), Barbara (Teresa Lipowska) oraz Agnes (Amanda Mincewicz), która w ostatnim czasie szczególnie zbliżyła się do Zduńskiego. To właśnie ona pomoże mu przejść przez emocje związane z nagraniem i będzie dla niego ważnym wsparciem w tej trudnej chwili. Oglądanie wideo od Franki w 1934 odcinku „M jak miłość” stanie się dla Pawła momentem przełomowym. Choć ból po stracie żony nadal będzie obecny, Zduński zacznie powoli godzić się z rzeczywistością i próbować iść dalej. Nagranie stanie się symbolicznym zamknięciem jednego etapu jego życia i początkiem kolejnego.