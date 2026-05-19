Panna młoda, odcinek 114. Hancer oskarżona, a Cihan walczy z wysoką gorączką

"Panna młoda" zadebiutowała niedawno na antenie telewizyjnej Dwójki. Turecka produkcja, która miała swoją premierę nad Bosforem w 2024 roku, trafiła do polskiej telewizji 20 stycznia 2026 roku, zajmując miejsce serialu "Miłość i nadzieja". Widzowie z pewnością zastanawiają się, jakie losy spotkają ich ulubionych bohaterów. Przedstawiamy szczegółowe streszczenie 114. odcinka.

"Panna młoda" 114. odcinek streszczenie. Kiedy oglądać w TVP2?

Znamy już szczegóły 114. odsłony serialu "Panna młoda". W nadchodzącym epizodzie Fadime zwróci uwagę Melihowi, że pozwala sobie na zbyt dużą poufałość w kontaktach z Sinem. Z kolei Gulsum i Beyza postanowią dosypać tajemniczy środek do maści stosowanej przez Cihana. W międzyczasie Melih będzie starał się znaleźć nić porozumienia z Sinem. Sytuacja Cihana drastycznie się pogorszy, gdy mężczyzna dostanie wysokiej gorączki. W obliczu tego kryzysu Mukadder zrzuci całą winę na Hancer.

Obsada "Panny młodej". Kto występuje w popularnym tureckim serialu?

W głównych rolach w tej popularnej telenoweli możemy podziwiać Talyę Çelebi, która wciela się w Hançer, oraz Türkseve w roli Cihana. Na ekranie towarzyszą im również inni aktorzy:

Can Tarakçı odgrywający postać Cemila,

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,

Günnur Adıgüzel jako Gülsüm,

Elif Çapkin wcielająca się w Yoncę,

Ceren Yuksekkaya jako Derya,

Sidal Damar jako Sinem,

Günes Ebrar Özgül jako Mine,

Türker Kantar w roli Emira,

Çisel Kuskan jako Beyza,

Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin.

"Panna młoda" finał. Ile odcinków ma serial i kiedy ostatni w Polsce?

Turecki hit "Panna młoda" zalicza się do grona bardzo rozbudowanych produkcji. Do tej pory powstały trzy sezony, które łącznie dają aż 325 epizodów. Ze względu na to, że oryginalne odcinki trwają po około dwie godziny, w polskiej telewizji są one montowane w krótsze fragmenty, co sprawia, że ich ostateczna liczba będzie dwukrotnie wyższa. Dodatkowo serial nadal jest emitowany w Turcji, przez co całkowita liczba odcinków nie jest jeszcze znana. Widzowie w Polsce muszą uzbroić się w cierpliwość, bo finał to perspektywa wielu lat spędzonych przed ekranem w towarzystwie Hançer i Cihana.

Źródło: Historia.org

