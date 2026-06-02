M jak miłość. Naiwny Mariusz wciąż nie dowie się o kłamstwie Kasi w nowym sezonie! Poświęci wszystko, by tylko został z nią i córką Jakuba - ZDJĘCIA

Sylwia Fiutkowska
2026-06-02 10:37

W nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach Mariusz (Mateusz Mosiewicz) wciąż nie dowie się o kłamstwie Kasi (Paulina Lasota) w sprawie ojcostwa córki Jakuba (Krzysztof Kwiatkowski). Tym bardziej, że zdesperowana Sanocka będzie gotowa na wszystko, aby tylko jej sekret nie wyszedł na jaw. Lekarka ulegnie już nie tylko szantażowi Anki (Katarzyna Russ), ale i Sowińskiego (Mikołaj Krawczyk), którego zostanie nawet kochanką, aby tylko prawda o Zosi nie wyszła na jaw! I w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej znów jej się to uda! Sprawdź, co już wiemy i zobacz ZDJĘCIA!

Kasia nie przestanie ulegać Sowińskiemu w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach!

W nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach Kasi wciąż uda się ukryć prawdę o ojcostwie Zosi przed Mariuszem! Sanocki zostanie z nią i córką Jakuba, tym bardziej, że wciąż nie będzie świadomy tego, że żona nie tylko go okłamuje, ale i zdradza! Wszystko przez to, że Sanocka ulegnie już nie tylko szantażowi Anki, której do tej pory płaciła niemałe sumy za milczenie, ale także i Sowińskiemu, który za pośrednictwem Sokołowskiej poznał jej sekret i oczywiście nie omieszkał z niego nie skorzystać.

Aleksander już w ostatnich odcinkach obecnego sezonu podstępem zwabił Kasię do siebie i wykorzystał. Sanocka spędziła noc z dyrektorem, aby tylko ten nie wyjawił jej sekretu mężowi. I nie inaczej będzie i w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej, bo Sowiński, tak samo jak wcześniej Sokołowska, jej nie odpuści. A nawet w końcu zażąda od lekarki czegoś więcej niż wspólne noce, bo zechce, aby pomogła mu zniszczyć Chodakowskich, żeby jej sekret mógł zostać dalej utrzymany w tajemnicy przed Mariuszem.

Zaspokojony Aleksander nie wyda Sanockiej przed mężem w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej!

I wiele wskazuje na to, że tak właśnie będzie w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach! Wszystko przez to, że na oficjalnych profilach serialu na Instagramie i Facebooku pojawiło się wspólne nagranie Mateusza Mosiewicza, Pauliny Lasoty i jej serialowej córki. Na filmiku słychać, jak serialowi małżonkowie składają dzieciom życzenia z okazji Dnia Dziecka, czego Kasia akurat nie jest najlepszym przykładem.

Ale po wszystkim widać także ujęcia z planu do nowego sezonu "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej, na których Kasia i jej córka wciąż przebywają w domu Mariusza, a Sanocki im towarzyszy! A zatem wszystko wskazuje na to, że Sanocka posunie się i do takiej podłości względem Chodakowskich, byleby tylko jej mąż nie dowiedział się prawdy o ojcostwie jej dziecka! Tyle tylko, że lekarka zapomni przy tym o jednym!

Aneta zemści się na obłudnej Kasi w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej?

A mianowicie, że przecież w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach i Aneta (Ilona Janyst) będzie znała jej sekret, w związku z czym i ona będzie mogła go wykorzystać przeciwko niej. I choć do tej pory Chodakowska będzie milczała przed wszystkimi, w tym nawet przed swoim mężem (Maurycy Popiel), to po zawarciu przez Kasię sojuszu z Aleksandrem, to będzie mogło się zmienić. Zwłaszcza, w sytuacji, gdyby faktycznie pomogła mu ich zniszczyć.

Czy zatem "szczęście" Kasi i jej córki u boku Mariusza w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej nie będzie ulotne? Czy jej kłamstwo w końcu wyjdzie na jaw, mimo poświęcenia, na jakie się zdobędzie, aby tylko prawda nie ujrzała światła dziennego? A może to wszystko znów jej popłaci, bo naiwny Mariusz do końca nie dowie się prawdy? Przekonamy się już w nowych odcinkach!

