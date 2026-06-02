M jak miłość. Naiwny Mariusz wciąż nie dowie się o kłamstwie Kasi w nowym sezonie! Poświęci wszystko, by tylko został z nią i córką Jakuba - ZDJĘCIA

Kasia nie przestanie ulegać Sowińskiemu w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach!

W nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach Kasi wciąż uda się ukryć prawdę o ojcostwie Zosi przed Mariuszem! Sanocki zostanie z nią i córką Jakuba, tym bardziej, że wciąż nie będzie świadomy tego, że żona nie tylko go okłamuje, ale i zdradza! Wszystko przez to, że Sanocka ulegnie już nie tylko szantażowi Anki, której do tej pory płaciła niemałe sumy za milczenie, ale także i Sowińskiemu, który za pośrednictwem Sokołowskiej poznał jej sekret i oczywiście nie omieszkał z niego nie skorzystać.

Aleksander już w ostatnich odcinkach obecnego sezonu podstępem zwabił Kasię do siebie i wykorzystał. Sanocka spędziła noc z dyrektorem, aby tylko ten nie wyjawił jej sekretu mężowi. I nie inaczej będzie i w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej, bo Sowiński, tak samo jak wcześniej Sokołowska, jej nie odpuści. A nawet w końcu zażąda od lekarki czegoś więcej niż wspólne noce, bo zechce, aby pomogła mu zniszczyć Chodakowskich, żeby jej sekret mógł zostać dalej utrzymany w tajemnicy przed Mariuszem.

Zaspokojony Aleksander nie wyda Sanockiej przed mężem w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej!

I wiele wskazuje na to, że tak właśnie będzie w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach! Wszystko przez to, że na oficjalnych profilach serialu na Instagramie i Facebooku pojawiło się wspólne nagranie Mateusza Mosiewicza, Pauliny Lasoty i jej serialowej córki. Na filmiku słychać, jak serialowi małżonkowie składają dzieciom życzenia z okazji Dnia Dziecka, czego Kasia akurat nie jest najlepszym przykładem.

Ale po wszystkim widać także ujęcia z planu do nowego sezonu "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej, na których Kasia i jej córka wciąż przebywają w domu Mariusza, a Sanocki im towarzyszy! A zatem wszystko wskazuje na to, że Sanocka posunie się i do takiej podłości względem Chodakowskich, byleby tylko jej mąż nie dowiedział się prawdy o ojcostwie jej dziecka! Tyle tylko, że lekarka zapomni przy tym o jednym!

Aneta zemści się na obłudnej Kasi w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej?

A mianowicie, że przecież w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach i Aneta (Ilona Janyst) będzie znała jej sekret, w związku z czym i ona będzie mogła go wykorzystać przeciwko niej. I choć do tej pory Chodakowska będzie milczała przed wszystkimi, w tym nawet przed swoim mężem (Maurycy Popiel), to po zawarciu przez Kasię sojuszu z Aleksandrem, to będzie mogło się zmienić. Zwłaszcza, w sytuacji, gdyby faktycznie pomogła mu ich zniszczyć.

Czy zatem "szczęście" Kasi i jej córki u boku Mariusza w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej nie będzie ulotne? Czy jej kłamstwo w końcu wyjdzie na jaw, mimo poświęcenia, na jakie się zdobędzie, aby tylko prawda nie ujrzała światła dziennego? A może to wszystko znów jej popłaci, bo naiwny Mariusz do końca nie dowie się prawdy? Przekonamy się już w nowych odcinkach!

