M jak miłość. To on sprawi, że Marysia będzie szczęśliwa i zapomni o Arturze! Wiadomo już, kim będzie nowy facet w życiu zdradzonej Rogowskiej - ZDJĘCIA

Koniec małżeństwa Marysi i Artura w "M jak miłość" po wakacjach

Po wszystkim, co w minionym sezonie "M jak miłość" przeszła Marysia, nikt tak jak ona nie zasługuje na szczęście, bezwarunkową miłość, troskę mężczyzny, który świata poza nią nie będzie widział! Niestety Artur zawiódł na całej linii. Wystarczyło jedno spotkanie z Joanną Dobrzańską przy polnej drodze, by Rogowski kompletnie stracił dla niej głowę. Zauroczenie, fascynacja śliczną i samotną Joanną szybko przerodziły się w miłość. Aż wreszcie w finale sezonu "M jak miłość" Artur zdradził Marysię! Spędził noc z młodą kochanką i tak właśnie zaczął się ich romans.

Po zdradzie Artura w "M jak miłość" po wakacjach przyjdzie pora na przyznanie się niewiernego męża do nocy z inną kobietą. Trudno oczekiwać od Marysi, że wybaczy ukochanemu nie tylko seks z Joanną, ale także to, że się w niej naprawdę zakochał. A to oznacza koniec małżeństwa Rogowskich.

Już teraz w zwiastunie nowego sezonu "M jak miłość" można zobaczyć zapowiedź, jak Artur odejdzie od Marysi, a ona pogrąży się w rozpaczy i depresji. Całe szczęście nie na długo...

Nie przegap: M jak miłość. Zmiany w obsadzie od września nie tylko u Mostowiaków! To on będzie następcą Artura Rogowskiego, ale na tym nie koniec - ZDJĘCIA

Kim dla Marysi w "M jak miłość" będzie nowy bohater, którego zagra Marcin Kwaśny?

Scenarzyści "M jak miłość" będą jednak dla Marysi łaskawi! Nie dopuszczą do tego, żeby po zdradzie Artura była sama, przeżywa męki przez niewiernego męża, który w tym czasie będzie sobie romansował z Joanną w przychodni w Lipnicy! Niedługo potem ktoś nowy pojawi się w życiu Marysi i wiele wskazuje na to, że ta znajomość przerodzi się to w coś więcej. Wygląda na to, że ten mężczyzna pomoże Marysi zapomnieć o zdradzie Artura i cierpieniu, jakiego jeszcze nie jeden raz przysporzy jej mąż.

Marcin Kwaśny dołączył do obsady "M jak miłość" jakiś czas temu, jednak dopiero teraz mógł się ujawnić na Facebooku i Instagramie jako nowy mężczyzna w życiu Marysi. Póki co niewiele wiadomo o tym bohaterze, oprócz tego, że to zupełnie nowa postać. Właśnie 47-letni aktor wyjawił imię i nazwiska faceta, który sprawi, że zdradzona Marysia znów będzie szczęśliwa.

"Z Małgosią Pieńkowską na planie serialu "M jak miłość". Moja postać to Jerzy Wielicki" - napisał Marcin Kwaśny pod postem na Facebooku.

Kiedy 1937 odcinek "M jak miłość" po wakacjach 2026?

Nowy sezon "M jak miłość" po wakacjach 2026 rozpocznie się od 197 odcinka, który zostanie wyemitowany w poniedziałek 7 września o godz. 20.55 w TVP2.