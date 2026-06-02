M jak miłość. Hania i Franek będą razem w nowym sezonie? Córka Natalki stanie się częstym gościem u Lisieckich - ZDJĘCIA

Relacja Hani i Franka rozwinie się w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach!

W nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach przyjaźń Hani i Franka nie skończy się! A wręcz przeciwnie! Tym bardziej, że młodzi już wcześniej złapali ze sobą dobry kontakt, jak tylko chłopak pojawił się w Grabinie u boku Lisieckich, którzy stali się jego rodzina zastępczą. Przybrany syn Doroty i Bartka stanął wówczas w obronie córki Natalki, a dziewczynie szybko przyszło mu się odwdzięczyć, gdy i on potrzebował pomocy. Ale na tym ich relacja wcale nie poprzestanie!

Wszystko przez to, że w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej Hania stanie się wyjątkowo częstym gościem w siedlisku Lisieckich. Zwłaszcza, że Franek już oficjalnie będzie ich synem i zostanie z nimi w Grabinie już na zawsze. Czy już razem z Mostowiakówną w pakiecie?

Córka Natalki i syn Lisieckich zostaną parą w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej?

Na zdjęciach z planu do nowego sezonu "M jak miłość" po wakacjach na wielu ujęciach widać Hanię i Franka razem! Córka Natalki często pojawia się na ujęciach w siedlisku Lisieckich, gdzie jest miło witana nie tylko przez Dorotę i Bartka, ale i ich przybranego syna!

Czy to oznacza, że w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej młodych połączy coś więcej niż przyjaźń? Czy Hania i Franek zostaną parą? Zwłaszcza, że już w finale obecnego sezonu Mostowiakówna pozazdrościła swojej matce ślubu z Adamem (Patryk Szwichtenberg) i zaczęła głośno rozmyślać na temat swojego przyszłego męża. Czy zobaczy go właśnie w osobie Franka?

Jak potoczą się dalsze losy Hani i Franka w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach?

A może w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach między córką Natalki, a synem Lisieckich nic się nie zmieni i młodzi wciąż będą się jedynie przyjaźnić? Zwłaszcza, że przecież nie ma nic dziwnego nawet w częstych odwiedzinach u siebie dobrych znajomych. Czy zatem Hania i Franek poprzestaną jedynie na koleżeństwie?

Czy jednak w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej połączy ich ze sobą jeszcze coś więcej? Czy Hania zostanie pierwszą dziewczyną Franka, a on jej pierwszym chłopakiem? Odpowiedzi na te pytania poznamy już w nowych odcinkach!

