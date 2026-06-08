M jak miłość. Tak wyrośnie mały Antoś w następnym sezonie! Paweł nie tylko z Agnes wychowa syna, kiedy wróci do Grabiny - WIDEO

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2026-06-08 9:29

Na planie "M jak miłość" trwają właśnie nagrania nowych odcinków, w których Paweł (Rafał Mroczek) razem z synem wróci do Grabiny! To nie będzie już ten sam Antoś (Mikołaj Jankowski), którego widzowie pamiętają z końcówki minionego sezonu. Syn Pawła i Franki (Dominika Kachlik) wyrośnie, zacznie chodzić i zmieni się nie do poznania w "M jak miłość" po wakacjach. Antoś przyniesie wiele radości domu Mostowiaków. Samotny Zduński wychowa go nie tylko z Agnes (Amanda Mincewicz). Zobacz WIDEO i sprawdź, co już wiadomo.

Powrót Pawła do Grabiny po rozstaniu Marysi i Artura w nowym sezonie "M jak miłość"

Powrót Pawła i Antosia do Grabiny nastąpi w następnym sezonie "M jak miłość", ale dopiero jesienią. Już po tym, jak do rodzinnego domu Mostowiaków wróci też z Niemiec siostra Zduńskiego, Basia (Karina Woźniak), a małżeństwo Marysi (Małgorzata Pieńkowska) i Artura (Robert Moskwa) rozpadnie się z powodu zdrady Rogowskiego, rozwijającego się romansu z Joanną (Dominika Sakowicz).

Zwiastun odcinków "M jak miłość" po wakacjach odsłonił już fragment sceny, w której Paweł pobije Artura! Odegra się na ojczymie za to, że zdradził jego matkę. Jakby tego było mało wiadomo już, że Rogowski odejdzie od Marysi i rozbije ich rodzinę. Wygląda na to, że Zduński weźmie sprawy w swoje ręce i wróci do Grabiny, żeby być blisko zrozpaczonej matki, siostry, a także Agnes, która także nie będzie mogła się pogodzić z tym, do czego doprowadzi jej ojciec. 

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Tak się zmieni syn Pawła i Franki w "M jak miłość" po wakacjach

W nowym sezonie "M jak miłość" Grabina będzie dla Antosia drugim domem! Choć Paweł postanowił zacząć wszystko od nowa w Warszawie, uporał się już z żałobą po śmierci Franki, to kolejne miesiące znów przyniosą zmiany w jego życiu. Przede wszystkim ze względu na rozpad małżeństwa Rogowskich! Teraz to on będzie potrzebny Marysi bardziej niż kiedykolwiek. Stąd decyzja o powrocie do Grabiny. 

Szczęście Pawłowi da w odcinkach "M jak miłość" po wakacjach nie tylko opieka nad Antosiem, patrzenie jak synem rośnie i zmieni się z brzdąca w coraz bardziej rozumnego i cudownego chłopca, ale także coraz bliższa przyjaźń z Agnes. To ona będzie dla Antosia zastępczą mamą, a dla Zduńskiego stanie się nieocenionym wsparciem. Na Agnes będzie mogła też liczyć Marysia, zdradzona i porzucona przez Artura!  

- W naszym serialu radość miesza się ze łzami bólu i rozpaczy. Jeszcze nie tak dawno Franka i Paweł cieszyli się z narodzin syna, a chwilę później ich świat rozpadł się jak domek z kart. Kiedy staje się oko w oko z demonami, miłość i wsparcie rodziny okazują się siłą, która nie zna granic. Paweł teraz musi uwierzyć, że po każdej burzy wychodzi słońce - zapowiada Rafał Mroczek w "Kulisach serialu M jak miłość". 

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Ona też pomoże Pawłowi wychować syna Antosia w nowym sezonie "M jak miłość"

W ostatniej relacji z planu "M jak miłość", którą można zobaczyć na oficjalnych profilach serialu na Facebooku i Instagramie, widać, że Antoś będzie już dużym chłopcem. Syn Pawła i Franki urodził się 1 marca, więc skończył już roczek i teraz zacznie chodzić. W opiekę nad Antosiem w następnym sezonie zaangażuje się także Basia, która okaże się kochającą i troskliwą ciocią. 

M jak miłość. Paweł wróci z synem do Grabiny! Nie tylko Agnes pomoże mu wychować Antosia

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