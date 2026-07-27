Na Wspólnej, odcinek 4259: Danka znalazła Januszowi korepetytorkę. Nie przewidziała, do czego dojdzie na pierwszych lekcjach

Wszystko zaczęło się w 4243. odcinku, gdy Krystyna Agier wróciła z uzdrowiska radosna i pełna energii. Ula szybko odkryła, że za metamorfozą babci stoi tajemniczy Janusz z forum jazzowego. Mężczyzna pod wpływem komplikacji zdrowotnych trafił na oddział chirurgiczny, gdzie odnalazła go zauroczona Krystyna. Sielanka nie trwała jednak długo. W 4255. odcinku Juliusz, zazdrosny o Krystynę, zdemaskował oszusta, sprowadzając do szpitala jego żonę, co ogromnie ją zszokowało. Gdy wydawało się, że to koniec znajomości, sprawa przybrała nowy obrót. W odcinku 4258 Danka Zimińska postanowi pomóc adoratorowi Halinki Dębkowej i zorganizuje mu korepetycje u Teresy Bednarczuk, aby przygotował się do matury z języka polskiego. Ta decyzja stanie się zapalnikiem dla kolejnych zaskakujących wydarzeń.

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Janusz uczy się do matury w 4258. odcinku "Na Wspólnej"

Pierwsze spotkanie edukacyjne Janusza i Teresy Bednarczuk zaowocuje ogromnymi emocjami. Janusz od samego początku będzie absolutnie zachwycony poziomem oraz atmosferą zajęć prowadzonych przez polonistkę. Zmotywowany mężczyzna z wielkim zapałem przystąpi do nauki, chcąc udowodnić sobie i otoczeniu, że potrafi zdać egzamin dojrzałości. Niestety, rzetelne przygotowania szybko zostaną zakłócone przez niespodziewany zbieg okoliczności.

Badnarczuk w ogniu krytyki w 4259. odcinku "Na Wspólnej"

Podczas jednej z lekcji dojdzie do sytuacji, której nikt nie będzie mógł przewidzieć. Do rąk Janusza trafi tekst przysłany przez Teresę. Przekonany, że to standardowy materiał szkolny przeznaczony do analizy i oceny, mężczyzna otwarcie podda go surowej krytyce. Wykryje niedociągnięcia, spunktuje stylistykę i nie pożałuje gorzkich słów pod adresem autora. Janusz nie będzie miał jednak pojęcia, że przez przypadek otrzyma prywatne opowiadanie napisane przez samą Bednarczuk. Ta niezwykle niezręczna pomyłka postawi relację korepetytorki i jej nowego ucznia na ostrzu noża.

Kiedy oglądać 4259. odcinek „Na Wspólnej”?

Premiera 4259. odcinka serialu „Na Wspólnej” odbędzie się już w czwartek, 6 sierpnia o godzinie 20:15 na antenie TVN. Przegapiliście emisję w telewizji? Nic straconego — epizod będzie można obejrzeć również przedpremierowo oraz w formie powtórki na platformie Player.