Na Wspólnej, odcinek 4243: Krystyna wróci odmieniona z sanatorium. Wszystko przez tajemniczego Janusza

Córka Krystyny zapowiada rewolucję

Metamorfoza profesor Agier zszokuje nie tylko widzów, ale przede wszystkim jej najbliższych. O tym, co czeka bohaterkę w najbliższych odcinkach, opowiedziała Magdalena Kaczmarek, wcielająca się w rolę jej serialowej córki, Łucji. Aktorka nie kryje ekscytacji nowym, niezwykle barwnym wątkiem i zapowiada, że przed jej serialową mamą otworzy się zupełnie nowy rozdział życia, w którym miłość odegra kluczową rolę.

Podczas wizyty na planie serialu gwiazda zdradziła:

Mamusia, no mama jest jedna, tylko jedna, dlatego kocha się ją całym sercem, niezależnie od wszystkiego. No ale w życiu mamy teraz też się będą działy nieoczekiwane zmiany. Myślę, że w takiej roli jeszcze jej nie widzieliście

Wszystko wskazuje na to, że widzowie zobaczą kompletnie inne, nieznane dotąd oblicze starszej pani profesor, która dotychczas kojarzyła się głównie z powagą i chłodem. Gwiazda produkcji TVN dodaje z uśmiechem:

Będzie to naprawdę szalony, pełen ekscytacji czas i nowa rola mamy

Tajemnica wyjdzie na jaw. Ula przechwyci wiadomość od Janusza

W 4243. odcinku „Na Wspólnej” Kamil oraz Łucja od razu dostrzegą, że Krystyna po powrocie z uzdrowiska zachowuje się nietypowo – jest niezwykle pogodna, radosna i pełna życia. Największą czujnością wykaże się jednak nastoletnia Ula. Dziewczyna natychmiast zacznie podejrzewać, że za spektakularnym uśmiechem babci kryje się jakiś romans.

Przełom nastąpi w bardzo prozaicznej sytuacji. Gdy Ula będzie cierpliwie uczyła Krystynę obsługi smartfona i robienia idealnych zdjęć typu selfie, na wyświetlaczu nagle wyskoczy powiadomienie SMS. Nadawcą okaże się tajemniczy Janusz! Rozbawiona i zaciekawiona nastolatka nie odpuści i zacznie dopytywać babcię o intrygującego nieznajomego. Przyparta do muru profesor Agier w końcu pęknie i z błyskiem w oku wyzna wnuczce całą prawdę.

Okazuje się, że Krystyna poznała Janusza na internetowym forum jazzowym. Mężczyzna urzekł ją ogromną klasą, intelektem oraz niebywałym urokiem osobistym. Nowa internetowa znajomość dodaje jej skrzydeł każdego dnia. Czy ta relacja przetrwa próbę czasu i zamieni się w stały związek? O tym przekonamy się już niebawem.

Źródło: tvn.pl

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„Na Wspólnej”, odcinek 4243 – kiedy oglądać?

Premiera 4243. odcinka „Na Wspólnej” odbędzie się w czwartek, 9 lipca 2026 roku o godzinie 20:15 na antenie TVN. Odcinek będzie można również obejrzeć online na platformie Max.