Na Wspólnej: streszczenie odcinka 4257

Ostatnio w serialu "Na Wspólnej" działo się naprawdę sporo, a konsekwencje nieprzemyślanych decyzji mocno uderzyły w życie kilku znanych nam osób. Leon ocucił odurzoną Julkę po hucznej imprezie u Maćka i ostatecznie uznał, że jedynym wyjściem z tej toksycznej sytuacji będzie bolesne rozstanie. Przerażony brakiem kontaktu Igor odchodził od zmysłów, jednak po powrocie córki do domu zamiast wyjaśnień otrzymał od niej jedynie lawinę wyjątkowo okrutnych słów. Równolegle Basia desperacko błagała Krzysztofa o zachowanie milczenia w sprawie afery z dyplomami, co zmusiło Smolnego do trudnych negocjacji z Marceliną oraz Gwiazdą. Tymczasem Wojtek próbował sprytnego podstępu i podszył się pod ojca, aby spotkać się z Krystyną, co ostatecznie skończyło się konfrontacją z Ulą oraz wielką wściekłością oszukanego Juliusza. Po tak burzliwych wydarzeniach czas sprawdzić, jak potoczą się dalsze losy mieszkańców najsłynniejszej ulicy w Warszawie.

Tak ZARABIALI aktorzy ze SQUID GAME zanim stali się sławni | To Się Kręci

"Na Wspólnej" odc. 4257 - streszczenie

Igor stara się pomóc załamanej Julce i próbuje dowiedzieć się, co jest powodem jej złego nastroju. Córka okłamuje go, twierdząc, że cierpi z powodu rozstania z Leonem. Nieświadomy prawdy ojciec odnajduje chłopaka i urządza mu karczemną awanturę, nie mając pojęcia o narkotykowym nałogu Julki. W tym samym czasie dziewczyna kupuje kolejną porcję środków odurzających od dilera, który ją publicznie upokarza. Pod wpływem substancji nastolatka udaje się do Leona i błaga go o powrót. Ten jednak stawia sprawę jasno i wymaga od niej, by podjęła się profesjonalnej terapii uzależnień. W innym wątku Weronika zaczyna nabierać podejrzeń co do zachowania Grega wobec jego żony. Z kolei Wojtek decyduje się wyznać ojcu, jak wyglądała prawda o intrydze z udziałem Krystyny. Spotkanie Krystyny z Juliuszem w barze u Ziębów kończy się niespodziewanym porozumieniem.

"Na Wspólnej" odc. 4257 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wielu widzów z niecierpliwością czeka na rozwinięcie wątku Julki i Igora, zastanawiając się, jak potoczą się losy bohaterów. Premierowe epizody tej produkcji są nadawane regularnie w ramówce wieczornej, co pozwala na spokojne śledzenie życia mieszkańców Warszawy. Jeśli nie chcecie przegapić tego konkretnego momentu w życiu Nowaków, warto zasiąść przed telewizorem w wyznaczonym terminie. Odcinek numer 4257 zostanie wyemitowany 4 sierpnia 2026 roku. Emisja odbędzie się na antenie kanału TVN o godzinie 20:15.

"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada

Ten popularny tasiemiec od lat przyciąga przed ekrany osoby ciekawe życia mieszkańców warszawskiej ulicy Wspólnej. W serialu śledzimy wzloty i upadki kilku zaprzyjaźnionych rodzin, które muszą radzić sobie z codziennymi trudnościami oraz nagłymi dramatami. Nie brakuje tu opowieści o miłości, zdradach, ale też o solidarności w trudnych chwilach. To idealna propozycja dla każdego, kto lubi historie oparte na autentycznych ludzkich problemach i skomplikowanych relacjach. Obsada tego serialu to m.in.:

Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)

Anna Guzik (jako Żaneta Zięba-Szulc)

Sylwia Gliwa (jako Monika Cieślik)

Waldemar Błaszczyk (jako Damian Cieślik)

Grażyna Wolszczak (jako Barbara Brzozowska)

Łukasz Konopka (jako Krzysztof Smolny)

Robert Kudelski (jako Michał Brzozowski)

Kazimierz Mazur (jako Kamil Hoffer)

Joanna Jabłczyńska (jako Marta Leśniewska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Ostrowska)

Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)

Lucyna Malec (jako Danuta Zimińska)

Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)

Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)

Wojciech Brzeziński (jako Bogdan Berg)