Na Wspólnej: streszczenie odcinka 4256

Ostatnie wydarzenia w serialu "Na Wspólnej" przyniosły mnóstwo trudnych momentów, zwłaszcza w życiu Igora, który po wizycie u psychologa dowiedział się o możliwych zaburzeniach osobowości swojej córki. Podczas gdy ojciec pogrążał się w poczuciu winy, Julka zupełnie straciła kontrolę na imprezie u Maćka, gdzie zażywała narkotyki i namawiała do tego rówieśników mimo protestów przerażonego Leona. Równolegle wyszły na jaw kłamstwa Janusza, którego zdemaskował Juliusz poprzez sprowadzenie do szpitala jego żony, co uświadomiło Krystynie, że stała się ofiarą oszusta. Zaskakujący obrót przybrała też sprawa aplikacji randkowej, ponieważ na wiadomość wysłaną przez Ulę z konta Agierowej niespodziewanie odpisał Wojtek, który odkrył tę aplikację w laptopie ojca. Sporo działo się również u Elizy i Jarka, którzy po stresującej rozprawie w sądzie dotyczącej opieki nad dziećmi trafili w barze na budzącą napięcie Martynę. Zapowiada się więc intrygujący ciąg dalszy, dlatego warto sprawdzić, co wydarzy się w kolejnym odcinku.

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"Na Wspólnej" odc. 4256 - streszczenie

Leon stara się wybudzić odurzoną Julkę po zabawie zorganizowanej przez Maćka i po raz kolejny ma do siebie pretensje o to, że pozwolił jej na kontakt z narkotykami. Młody mężczyzna stwierdza, że jedynym wyjściem z tej trudnej sytuacji będzie ich rozstanie. W tym samym czasie zaniepokojony Igor bezskutecznie próbuje dodzwonić się do córki, a brak odzewu ze strony Maćka tylko nasila jego obawy. Gdy dziewczyna w końcu zjawia się wieczorem w domu, rani ojca wyjątkowo okrutnymi stwierdzeniami. Równolegle Basia prosi Krzysztofa, by ten nie wyciągał na światło dzienne afery związanej z handlowaniem dyplomami. Smolny stara się wpłynąć na Marcelinę oraz Gwiazdę, aby zrezygnowali z nagłaśniania tej sprawy. Tymczasem Wojtek decyduje się na podstęp, podszywa pod ojca i umawia z Krystyną, jednak na spotkaniu zamiast profesor Agier widzi Ulę. Juliusz po odkryciu intrygi syna nie potrafi ukryć swojej wściekłości.

"Na Wspólnej" odc. 4256 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Ekipa produkcyjna dokłada wszelkich starań, by losy mieszkańców Wspólnej były pokazywane w sposób ciągły i angażujący. Warto wygospodarować wolną chwilę przed ekranem, by przekonać się, jak postacie poradzą sobie z nowymi wyzwaniami w swoim życiu. Serial jest emitowany wieczorami, co dla wielu osób stanowi doskonały sposób na odpoczynek po dniu pełnym pracy. Odcinek numer 4256 popularnej serii "Na Wspólnej" będzie można obejrzeć 3 sierpnia 2026 roku o godzinie 20:15 na antenie stacji TVN.

"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada

Ta polska telenowela od wielu lat pokazuje życie warszawskiej społeczności, skupiając się na codziennych dramatach i radościach sąsiadów. Fabuła wciąga w opowieści o rodzinnych dylematach, skomplikowanych związkach oraz problemach zawodowych, z którymi mierzą się bohaterowie. To propozycja dla każdego, kto lubi historie oparte na autentycznych problemach, takich jak zdrady, powroty czy walka z przeciwnościami losu. Przez lata mieszkańcy ulicy Wspólnej stali się niemal bliskimi znajomymi dla rzeszy wiernych fanów. Obsada tego serialu to m.in.:

Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)

Anna Guzik (jako Żaneta Zięba-Szulc)

Sylwia Gliwa (jako Monika Cieślik)

Waldemar Błaszczyk (jako Damian Cieślik)

Grażyna Wolszczak (jako Barbara Brzozowska)

Łukasz Konopka (jako Krzysztof Smolny)

Robert Kudelski (jako Michał Brzozowski)

Kazimierz Mazur (jako Kamil Hoffer)

Joanna Jabłczyńska (jako Marta Leśniewska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Ostrowska)

Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)

Lucyna Malec (jako Danuta Zimińska)

Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)

Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)

Wojciech Brzeziński (jako Bogdan Berg)