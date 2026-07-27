Barwy szczęścia. Tolek narobi zamieszania w życiu Basi. Nagle wszystko się zmieni 

Tolek sam zdecyduje o przyszłości Józefiny

Po dramatycznych wydarzeniach z poprzedniego sezonu Józefina (Elżbieta Jarosik) zostanie bez własnego domu i będzie musiała rozpocząć wszystko od nowa. Widząc jej trudną sytuację, Tolek nie będzie długo się zastanawiał. Bez wcześniejszej rozmowy z Basią zaproponuje Rawiczowej, by zamieszkała razem z nimi. Kiedy Basia dowie się o decyzji przyjaciela, nie będzie kryła zaskoczenia.

– Dlaczego meblujesz mi życie? – zapyta Tolka. Cytat pochodzi z portalu ŚwiatSeriali.Interia.pl. Koszyk spróbuje wyjaśnić, że chciał jedynie pomóc kobiecie, która nagle została bez dachu nad głową.

Basia zacznie podejrzewać Tolka

Choć ostatecznie zgodzi się przyjąć Józefinę pod swój dach, Basia szybko zauważy, że Tolek wyjątkowo mocno angażuje się w pomoc Rawiczowej. Jego troska i zainteresowanie losem nowej lokatorki wzbudzą w niej podejrzenia, że za całą sytuacją może kryć się coś więcej niż zwykła życzliwość. Podczas rozmowy z Józefiną postanowi nawet zażartować, że skoro będą mieszkały razem, przyda jej się wsparcie w... opanowaniu Koszyka.

Tolek i Józefina spędzą ze sobą coraz więcej czasu

Na tym jednak nie koniec. Tolek pomoże Józefinie w przeprowadzce i nie będzie ukrywał, że cieszy się z jej obecności.

– Wkroczyłem cały na biało i na ognistym rumaku – zażartuje, jak podaje portal ŚwiatSeriali.Interia.pl.

Józefina od razu zaznaczy, że traktuje wspólne mieszkanie jako rozwiązanie tymczasowe. Wyjaśni, że zostanie u Tolka i Basi tylko do czasu zakończenia spraw związanych ze sprzedażą domu i podziałem pieniędzy. Mimo to kolejne dni pokażą, że decyzja Tolka zmieni życie wszystkich domowników. Basia będzie musiała przyzwyczaić się do nowej codzienności, a bliska relacja Koszyka z Józefiną zacznie budzić coraz więcej pytań. Wszystko wskazuje na to, że ten niepozorny gest pomocy uruchomi wydarzenia, które mocno namieszają w życiu bohaterów "Barw szczęścia".