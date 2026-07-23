Barwy szczęścia. Groźby Bruna wobec Justina w następnym sezonie! Zaśmieje mu się w twarz, że Karolina nie pójdzie siedzieć

Bruno będzie bronił Karoliny przed oskarżeniami Justina w "Barwach szczęścia" po wakacjach

Nie jest tajemnicą, że w hotelu Bruna w odcinkach "Barw szczęścia" wybuchnie prawdziwa wojna! Justin Skotnicki, jako jeden z inwestorów, wspólników Stańskiego, nie pozwoli się tak łatwo wyrzucić. Chociaż Karolina uknuła przeciwko niemu intrygę, Justin nie spocznie, póki nie udowodni, że to właśnie ona zleciła sfałszowanie nagrania z monitoringu z hotelu, żeby wrobić go z zdradę z Reginą (Kamila Kamińska).

Mimo że Bruno zna całą prawdę o postępku Karoliny, wie, że jego ukochana dopuściła się przestępstwa, to w następnym sezonie "Barw szczęścia" przed Justinem będzie idealnie odgrywał rolę męża, który broni dobrego imienia żony i nie pozwoli jej oczerniać. Dlatego dość szybko uprzedzi Skotnickiego, że nie uda mu się udowodnić, że Karolina odpowiada za sfałszowanie nagrań, więc policja szybko zamknie śledztwo w tej sprawie.

- Poniesiesz konsekwencje tych pomówień - zagrozi mu Bruno.

Justin nie wystraszy się gróźb Bruna w nowym sezonie "Barw szczęścia"

Ale Justin w nowym sezonie "Barw szczęścia" wcale się nie przestraszy. - Niestety tak... Bo jak sprawa wypłynie, to hotel obniży rentowność. Ja sobie z tym poradzę, ty natomiast będziesz się widywał ze świeżo poślubioną żoną przez więzienną kratę - uprzedzi Stańskiego, który postanowi zrobić wszystko, żeby Karolina została ukarana za to, co zrobiła.

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Czy Karolina skończy w więzieniu w następnym sezonie "Barw szczęścia"?

W tym momencie na twarzy Bruna pojawi się szyderczy uśmiech! Zakpi z Justina, że Karolina nie pójdzie siedzieć za to, że jego rzuciła Ola (Michalina Robakiewicz). Bo zdaniem Stańskiego nie poniósł żadnej innej szkody. Ale Justin spojrzy na niego lodowatym wzorkiem i zapowie, że już niedługo Bruno będzie inaczej się do niego odzywał, że przestanie się tak głupio śmiać mu w twarz.

- Chcesz wywołać między nami wojnę? - zapyta Bruno. - Karolina już to zrobiła - odpowie Justin. Zobacz też: Barwy szczęścia. Koniec Karoliny w nowym sezonie! Nikt nie spodziewa się, co stanie się z żoną Bruna - ZDJĘCIA, WIDEO

Wszystko wskazuje na to, że w kolejnych odcinkach "Barw szczęścia" Justin znajdzie kogoś, kto pomoże mu zdobyć haki na Karolinę i wpakować ją do więzienia!

Barwy szczęścia. Oto czeka Karolinę w nowym sezonie! Pójdzie do więzienia i zdradzi Bruna?