Barwy szczęścia. Groźby Bruna wobec Justina w następnym sezonie! Zaśmieje mu się w twarz, że Karolina nie pójdzie siedzieć

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2026-07-23 13:39

Początek następnego sezonu "Barw szczęścia" rozstrzygnie, czy Karolina (Marta Dąbrowska) trafi do więzienia za przestępstwo, którego się dopuściła. Justin (Jasper Sołtysiewicz) musi tylko udowodnić, że żona Bruna (Lesław Żurek) sfałszowała nagranie z monitoringu hotelu i wrobiła go z zdradę. A nie będzie to łatwe! Zwłaszcza, że Bruno murem stanie za Karoliną i w nowym sezonie "Barw szczęścia" zacznie grozić Justinowi. Zakpi z niego i będzie się szyderczo śmiać, że Karolina nie pójdzie siedzieć za to, że Justina rzuciła dziewczyna! Czy kara dopadnie intrygantkę? Poznaj szczegóły.

Bruno będzie bronił Karoliny przed oskarżeniami Justina w "Barwach szczęścia" po wakacjach

Nie jest tajemnicą, że w hotelu Bruna w odcinkach "Barw szczęścia" wybuchnie prawdziwa wojna! Justin Skotnicki, jako jeden z inwestorów, wspólników Stańskiego, nie pozwoli się tak łatwo wyrzucić. Chociaż Karolina uknuła przeciwko niemu intrygę, Justin nie spocznie, póki nie udowodni, że to właśnie ona zleciła sfałszowanie nagrania z monitoringu z hotelu, żeby wrobić go z zdradę z Reginą (Kamila Kamińska).

Mimo że Bruno zna całą prawdę o postępku Karoliny, wie, że jego ukochana dopuściła się przestępstwa, to w następnym sezonie "Barw szczęścia" przed Justinem będzie idealnie odgrywał rolę męża, który broni dobrego imienia żony i nie pozwoli jej oczerniać.  Dlatego dość szybko uprzedzi Skotnickiego, że nie uda mu się udowodnić, że Karolina odpowiada za sfałszowanie nagrań, więc policja szybko zamknie śledztwo w tej sprawie.

- Poniesiesz konsekwencje tych pomówień - zagrozi mu Bruno. 

Justin nie wystraszy się gróźb Bruna w nowym sezonie "Barw szczęścia"

Ale Justin w nowym sezonie "Barw szczęścia" wcale się nie przestraszy. - Niestety tak... Bo jak sprawa wypłynie, to hotel obniży rentowność. Ja sobie z tym poradzę, ty natomiast będziesz się widywał ze świeżo poślubioną żoną przez więzienną kratę - uprzedzi Stańskiego, który postanowi zrobić wszystko, żeby Karolina została ukarana za to, co zrobiła. 

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Czy Karolina skończy w więzieniu w następnym sezonie "Barw szczęścia"?

W tym momencie na twarzy Bruna pojawi się szyderczy uśmiech! Zakpi z Justina, że Karolina nie pójdzie siedzieć za to, że jego rzuciła Ola (Michalina Robakiewicz). Bo zdaniem Stańskiego nie poniósł żadnej innej szkody. Ale Justin spojrzy na niego lodowatym wzorkiem i zapowie, że już niedługo Bruno będzie inaczej się do niego odzywał, że przestanie się tak głupio śmiać mu w twarz.

- Chcesz wywołać między nami wojnę? - zapyta Bruno. - Karolina już to zrobiła - odpowie Justin. Zobacz też: Barwy szczęścia. Koniec Karoliny w nowym sezonie! Nikt nie spodziewa się, co stanie się z żoną Bruna - ZDJĘCIA, WIDEO

Wszystko wskazuje na to, że w kolejnych odcinkach "Barw szczęścia" Justin znajdzie kogoś, kto pomoże mu zdobyć haki na Karolinę i wpakować ją do więzienia!

Barwy szczęścia. Oto czeka Karolinę w nowym sezonie! Pójdzie do więzienia i zdradzi Bruna?
Justin i Bruno w eleganckich garniturach podczas konfrontacji. O ich konflikcie w Barwach szczęścia przeczytasz na SE Superseriale.
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