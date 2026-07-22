Barwy szczęścia. Dominika oskarżona o zdradę w nowym sezonie! Nadchodzi wielka afera 

Dominika usłyszy bolesne oskarżenie o zdradę w nowych odcinkach "Barw szczęścia"

Nowy sezon "Barw szczęścia" przyniesie poważny kryzys w relacji Dominiki i Renaty (Anna Mrozowska). Wspólniczki staną po przeciwnych stronach barykady, gdy przyjdzie czas na rozmowy o przyszłości kawiarni "Feel Good". Dominika uzna, że skoro to ona wykupiła lokal i poniosła największe koszty inwestycji, podział udziałów powinien odzwierciedlać rzeczywisty wkład każdej ze stron. Dlatego zaproponuje Renacie 20 procent udziałów w firmie zamiast połowy. Ta decyzja wywoła prawdziwą burzę. Renata odbierze propozycję jako próbę odsunięcia jej od biznesu i nie będzie ukrywać swoich emocji.

- Kończy nam się umowa, więc próbujesz wykorzystać okazję i się mnie pozbyć! - cytuje portal światseriali.interia.pl. Po tych słowach Renata odwróci się i wyjdzie z kawiarni, uznając zachowanie koleżanki za jawną zdradę.

Damian wyjaśni Dominice, dlaczego Renata tak się zachowuje

Po ostrej kłótni Dominika będzie szukała wsparcia u Damiana (Michał Lesień-Głowacki). Przyzna, że nie potrafi już porozumieć się z przyjaciółką i ma wrażenie, że żadne argumenty do niej nie docierają. Damian spojrzy na całą sytuację z innej perspektywy. Wyjaśni, że Renata zamknęła się na innych i funkcjonuje w przekonaniu, że wszyscy chcą ją skrzywdzić.

- Otoczyła się murem i nikomu nie daje do siebie dostępu. Bo gdyby dała, to sama musiałaby się skonfrontować ze swoim problemem – usłyszy Dominika.

Czy Dominika będzie musiała "zdradzić" Renatę?

Rozmowa z Damianem sprawi, że Dominika zacznie zastanawiać się, czy ratowanie przyjaciółki nie będzie wymagało podjęcia bardzo trudnych decyzji. Damian nie pozostawi złudzeń. Uzna, że jeśli Dominika będzie ulegać wspólniczce, sama może ponieść konsekwencje jej decyzji. Według niego tylko bolesna lekcja może sprawić, że Renata w końcu zrozumie, że potrzebuje pomocy. Czy Dominika posłucha tej rady? Odpowiedź przyniosą premierowe odcinki nowego sezonu "Barw szczęścia", w których konflikt wokół "Feel Good" stanie się jednym z najmocniejszych wątków jesieni.