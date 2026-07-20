Barwy szczęścia. Wyjątkowe święto u Oli i Justina. Po kryzysie nie będzie już śladu - ZDJĘCIA

Ola i Justin szykują się na wyjątkowe wydarzenie w nowym sezonie "Barw szczęścia"

Na instagramowych relacjach z planu "Barw szczęścia" pojawiły się nowe materiały z udziałem Michaliny Robakiewicz. Serialowa Ola zachwyciła elegancką, długą brązową suknią, staranną fryzurą i wieczorowym makijażem. Wszystko wskazuje na to, że kobueta weźmie udział w wyjątkowym wydarzeniu.

Na planie nie zabrakło także Justina. Jasper Sołtysiewicz również wystąpił w eleganckim stroju, a wspólne ujęcia aktorów od razu zwracają uwagę Choć produkcja nie zdradza jeszcze, z jakiej okazji bohaterowie będą świętować, ich obecność razem może oznaczać, że w życiu tej pary nastąpi długo wyczekiwany przełom.

Po burzliwym kryzysie przyjdzie czas na szczęście?

Końcówka poprzedniego sezonu nie oszczędzała Oli i Justina. Ich związek przeżył ogromny kryzys po aferze z hotelowym monitoringiem. Ola uwierzyła nagraniu, na którym Justin miał całować Reginę (Kamila Kamińska), a Skotnicki od początku przekonywał, że materiał został sfałszowany.

Choć Justin nie przestał walczyć o udowodnienie swojej niewinności, jego relacja z Olą mocno ucierpiała. Wszystko wskazuje jednak na to, że w nowych odcinkach sytuacja może się diametralnie zmienić.

Wspólna uroczystość zapowie nowy etap?

Nowe zdjęcia z planu sugerują, że Ola i Justin znów będą spędzać czas razem podczas ważnego wydarzenia. Trudno wyobrazić sobie, by po niedawnych problemach pojawili się u swojego boku w tak dobrych humorach, gdyby ich relacja nadal była pełna napięć.

Na razie twórcy nie zdradzają, co dokładnie będą świętować bohaterowie. Może chodzić o rodzinne przyjęcie, wesele lub inną ważną uroczystość. Jedno wydaje się jednak bardzo prawdopodobne, po kryzysie, który omal nie zakończył ich związku, Ola i Justin dostaną szansę, by rozpocząć nowy rozdział i odbudować to, co jeszcze niedawno wydawało się stracone.