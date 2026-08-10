Na Wspólnej, odcinek 4260: Smutne powitanie na lotnisku! Włodek przekaże rodzinie tragiczną wiadomość o śmierci Marii - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4260 ŚMIERĆ MARII ZIĘBY - poniedziałek, 10.08.2026 o godz. 20.15 w TVN

W 4260 odcinku "Na Wspólnej" najbliżsi Ziębów będą szykować ich bar na powrót właścicieli. W czasie, gdy Honorata (Aleksandra Konieczna), Roman (Waldemar Obłoza) i Zosia zajmą się lokalem, Renata, Monika, Kajtek, Bogdan (Wojciech Brzeziński) i Jarek zbiorą się na lotnisko, aby ich powitać.

Tyle tylko, że ostatecznie w 4260 odcinku "Na Wspólnej" zabraknie wśród nich starszego Berga, który zostanie pilnie ściągnięty do pracy. Jarek zostawi Bogdana i w efekcie sam uda się na lotnisko, gdzie wszyscy wciąż z niepokojem będą czekać na spóźniających się Ziębów.

- Cześć, przepraszam was. Nie ma jeszcze dziadków? Tatę wezwali do pracy jak byliśmy już w drodze. Sorrki, za spóźnienie - wyjaśni im Jarek.

Rodzina Marii i Włodka będzie nerwowo oczekiwać na lotnisku w 4260 odcinku "Na Wspólnej"!

Oczywiście, w 4260 odcinku "Na Wspólnej" rodzina nie będzie świadoma tego, czemu Maria i Włodek w ogóle nie wychodzą. Tym bardziej, że nawet przez myśl im nie przyjdzie, że mogłoby dojść do jakieś tragedii.

- Gdybym wiedziała, że to tyle potrwa to bym po ten serek pobiegła - uzna Monika.

- Jaki serek? - spyta Jarek.

- Taki malinowy. Babcia uwielbia - wyjaśni Cieślikowa.

- No pytałam mamę, na co by miała ochotę po powrocie i powiedziała, żeby nikogo nie zabrakło - wtrąci Renata, a po chwili doda - Dlaczego cały czas mają wyłączony telefon?

- A dlaczego to tyle trwa? - doda Kajtek.

- Nie wiem... - odpowie mu matka.

Ale właśnie wtedy w 4260 odcinku "Na Wspólnej" dostrzeże zrozpaczonego Włodka, którego pracownik będzie wiózł na wózku inwalidzkim. Jednak nie będzie z nimi Marii, co bliscy od razu zauważą, a Renata natychmiast o to zapyta.

- Tata! - ucieszy się Monika, ale tylko na chwilę.

- Gdzie mama? - spyta zmieszana Renata.

Najbliżsi nie będą mogli uwierzy w śmierć Marii w 4260 odcinku "Na Wspólnej"!

Aczkolwiek w tym momencie w 4260 odcinku "Na Wspólnej" usłyszy najtragiczniejszą wiadomość o śmierci Marii, na którą ani ona, ani pozostali nie będą przygotowani. Tak samo jak Włodek, który kompletnie się rozklei.

- Mama... Mama nie żyje - wydusi z siebie Włodek.

W tym momencie w 4260 odcinku "Na Wspólnej" wszyscy się zszokują i aż nie będą mogli uwierzyć w to, co przed chwilą usłyszeli. Rodzina wymieni się spojrzeniami, po czym ich wzrok skieruje się w stronę zrozpaczonego Włodka, który niestety nie będzie żartował...

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