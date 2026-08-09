Na Wspólnej pokaże dramatyczną śmierć w samolocie. Ziębowa umrze, a potem pojawi się Grzesiek - ZDJĘCIA

Nowe odcinki "Na Wspólnej" będą skupione wokół wielkiej tragedii w rodzinie Ziębów. Widzowie pożegnają panią Marię (graną przez nieodżałowaną Bożenę Dykiel), która dostanie śmiertelnego zawału podczas lotu samolotem, a wszystko to wydarzy się na oczach zszokowanego Włodka. Jej bliscy pogrążą się w głębokim żalu. Jednocześnie ojciec Wojtka okaże wsparcie Grześkowi – przebywającemu zagranicą świadkowi koronnemu – który o odejściu matki dowie się z dala od domu. Dokładne streszczenia odcinków 4260, 4261, 4262 oraz 4263 prezentujemy poniżej.

"Na Wspólnej" - jak dobrze pamiętasz stare odcinki? Pytanie 1 z 10 Jak zginął Wiktor, brat Michała i Andrzeja? W katastrofie lotniczej W wypadku samochodowym Popełnił samobójstwo Następne pytanie

Co wydarzy się w "Na Wspólnej" odc. 4260? Dramat Ziębów w samolocie (10 sierpnia)

Ziębowie wracają z wakacji w Hiszpanii, a w Warszawie trwają radosne przygotowania do ich powitania – Roman z Honoratą sprzątają bar. Niestety, podróż lotnicza zamienia się w koszmar. Samolot wpada w silne turbulencje, a źle czująca się Maria doznaje zawału serca. Obecna na pokładzie lekarka natychmiast rozpoczyna reanimację... Tymczasem Jarek i Eliza mają powody do radości, gdyż sąd pozwala, by Junior i Hania zostali pod ich opieką. Junior wciąż nie potrafi wybaczyć Jarkowi zdrady, wyżywając się na otoczeniu i zwierzając się Idzie ze swojego rozczarowania, jednak radosna nowina od Elizy dociera do Jarka i Bogdana w drodze na lotnisko. Z kolei Agnieszka Olszewska podejmuje się obrony młodego przestępcy z poprawczaka, któremu grozi więzienie za podpalenie sklepu. Sprawę zleca starszy brat Tomka, który musi teraz namówić krnąbrnego nastolatka do współpracy i resocjalizacji – jedynego sposobu na łagodniejszy wyrok.

"Na Wspólnej" odc. 4261: Ziębowie w żałobie, Beatka rodzi córkę (11 sierpnia)

Śmierć Marii wstrząsa wszystkimi jej bliskimi, a zdruzgotana Monika szuka ojca, by ostatecznie odnaleźć go przed budynkiem prosektorium. Włodek bardzo cierpi, dowiadując się, że ciało żony musi przejść sekcję zwłok. Michał prosi Weronikę o wsparcie w tej trudnej sytuacji, a ta udaje się po pomoc do Kamila. W tym samym czasie Beatka, zupełnie nieświadoma tragedii, zaczyna rodzić dwa tygodnie przed terminem. Kopciowa informuje Pawła o śmierci Ziębowej dokładnie wtedy, gdy ten przywozi żonę do szpitala. Wójcik postanawia zataić tę straszną wiadomość przed ukochaną. Po narodzinach zdrowej córeczki, Paweł mdleje z nadmiaru emocji. Tragedia Ziębów ma jednak nieoczekiwany skutek – wstrząśnięty Jarek udaje się do Elizy, by przekazać jej smutne wieści. Wsparcie żony skłania go do wspólnego poinformowania dzieci, a Junior, słysząc o śmierci babci, zapomina o złości i okazuje ojcu współczucie.

"Na Wspólnej" odc. 4262: Weronika odkrywa sekret żony Grega, imię po Marii (12 sierpnia)

Weronika podjeżdża po Lwa pod szpital i przypadkowo dostrzega szokującą scenę: żona Kalskiego okalecza się. Ewelina pospiesznie ukrywa zranioną rękę przed Roztocką, która – choć udaje, że nic nie widziała – jest głęboko zaniepokojona i natychmiast dzieli się swoimi obawami z Nalepą. Z kolei Beata, pragnąc przekazać radosną nowinę o narodzinach córki pani Marii, poznaje bolesną prawdę od Włodka i nie potrafi opanować łez, a Paweł bezskutecznie próbuje ją pocieszyć. Rozczulony Zięba tuli noworodka jak własną wnuczkę, co skłania Wójcików do pięknego gestu – nadają dziewczynce imię Marysia na cześć zmarłej. Równocześnie dzieci Bogdana obserwują jego zmartwienie – mężczyzna tłumi emocje, rzucając się w wir przygotowań do pogrzebu. Jarek, widząc stan ojca, zmusza go wieczorem do szczerej rozmowy, podczas której Bogdan w końcu pozwala sobie na łzy i całkowicie się załamuje.

Streszczenie "Na Wspólnej" odc. 4263: Grzesiek dowiaduje się o śmierci matki, Jarek traci Martynę? (13 sierpnia)

Żona Grega próbuje uniknąć spotkania z Weroniką, wymigując się chorobą, ale zdeterminowana Roztocka i tak do niej jedzie. Z kolei Lew opiekuje się pacjentką będącą ofiarą przemocy, starając się zapewnić jej bezpieczeństwo na oddziale. Tymczasem Juliusz dowiaduje się z rozmowy Wojtka z Żanetą o problemie z Grześkiem – będącym w programie ochrony świadków. Perspektywa, że dowie się on o śmierci matki od bezdusznych policjantów, przeraża Żanetę. Teść staje na wysokości zadania i dzięki znajomościom sprawia, że tragiczną wiadomość przekazuje Grześkowi zaufany przyjaciel, za co Żaneta jest mu dozgonnie wdzięczna. Jarek z kolei odbywa budującą rozmowę z Juniorem, który zgadza się na jego nowy związek. Niestety, gdy Jarek proponuje Martynie spotkanie z jego dziećmi, jej reakcja wprawia go w osłupienie!

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