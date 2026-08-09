Na Wspólnej. Przemysław Sadowski sam nie wierzy, że to nakręcili. Takie sceny zobaczymy w przyszłym sezonie

Trafi do szpitala z obrażeniami. Lekarze zaczną coś podejrzewać

W nowych odcinkach „Na Wspólnej” lekarze będą musieli zmierzyć się z historią, która szybko przestanie być wyłącznie problemem medycznym. Na oddział kardiologii trafi młoda kobieta o imieniu Zoja. Pacjentka będzie miała na ciele liczne obrażenia, dlatego jej stan od początku wzbudzi niepokój personelu.

Greg Kalski i Lew Nalepa przeprowadzą niezbędne badania i dość szybko okaże się, że kobieta nie ma zawału. Ordynator zacznie jednak zastanawiać się, skąd wzięły się jej obrażenia. Wszystko będzie wskazywało na to, że Zoja może doświadczać przemocy w domu.

Problem w tym, że pacjentka nie będzie chciała opowiedzieć lekarzom, co naprawdę dzieje się za zamkniętymi drzwiami. Mimo prób nawiązania z nią kontaktu pozostanie bardzo ostrożna i nie zdecyduje się na ujawnienie prawdy.

Nalepa będzie miał wyrzuty sumienia

Sytuacja stanie się jeszcze bardziej niepokojąca, kiedy Zoja zdecyduje się opuścić szpital na własne żądanie. Dla Nalepy będzie to bardzo trudne. Lekarz zacznie obwiniać się o to, że nie zrobił wystarczająco dużo, by jej pomóc.

Greg będzie jednak patrzył na całą sprawę nieco inaczej. Uzna, że jego kolega zbyt mocno naciskał na kobietę, a zamiast skłonić ją do szczerości, mógł sprawić, że jeszcze bardziej się przestraszyła. Wydarzenia te mocno wpłyną na Nalepę, który nie będzie potrafił po prostu odciąć się od historii pacjentki.

To jednak nie będzie koniec. Zoja ponownie pojawi się na oddziale, a jej historia zostanie znacznie szerzej pokazana. Twórcy „Na Wspólnej” będą stopniowo odsłaniać kolejne elementy tej trudnej sprawy, pokazując nie tylko sam problem przemocy, ale także emocje i konsekwencje, z którymi muszą mierzyć się jej ofiary.

Przemysław Sadowski o mocnych scenach

Historia Zoi będzie jedną z ważniejszych społecznych historii w nowych odcinkach. O tym, co czeka widzów, opowiedział Przemysław Sadowski, który w serialu wciela się w Lwa Nalepę.

Przygotowujemy nowe odcinki. Poruszamy mocne tematy, ważne społecznie. Będzie o przemocy w rodzinie, będzie o relacjach takich międzyludzkich, ale też toksycznych. Będzie się dużo działo, ja jestem trochę przestraszony, ale też bardzo zadowolony z tego, jak mocne sceny udało nam się zrobić – powiedział nam aktor.

Greg Kalski odkryje trudną prawdę o swoim małżeństwie

W tym samym czasie rozwijać się będzie także bardziej osobista historia Grega Kalskiego. Lekarz znajdzie się w sytuacji, która zmusi go do zmierzenia się z problemami własnej rodziny.

Po spotkaniu z Weroniką Roztocką Greg opowie Nalepie o swoich wrażeniach. Przyzna, że jego żona polubiła nową znajomą, jednak on sam nie jest przekonany, czy kolejne spotkanie obu kobiet to dobry pomysł.

Wieczorem Greg zaprosi Nalepę na drinka. Podczas rozmowy po raz pierwszy zdecyduje się bardziej otwarcie opowiedzieć przyjacielowi o sytuacji w swoim domu. Wtedy okaże się, że jego żona Ewelina zmaga się z depresją.

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