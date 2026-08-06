Na Wspólnej, odcinek 4288: Dorota zastąpi zmarłą Marię w "Barze u Ziębów"? Pojawi się u boku Włodka - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4288 - poniedziałek, 5.10.2026, o godz. 20.15 w TVN

W 4288 odcinku "Na Wspólnej" nowa znajoma Włodka tak szybko nie zniknie z jego życia! Tym bardziej, że połączą ich naprawdę tragiczne okoliczności, bo Zięba pozna Dorotę w samolocie w trakcie powrotu z Hiszpanii do Polski, na pokładzie którego umrze jego żona, gdy dojdzie do turbulencji. I choć Zakrzewska zamieni się miejscem, aby małżonkowie mogli siedzieć razem, to pech sprawi, że, gdy pójdzie jej podziękować, to dojdzie do dramatu.

Życia Ziębowej nie uda się uratować, co Włodek ogromnie przeżyje. Do tego stopnia, że następnego dnia zniknie i znajdzie się dopiero w prosektorium, gdzie uda się, aby być jak najbliżej swojej zmarłej już żony. A gdy dowie się o sekcji zwłok Marii, to spotka się z kolejnym ciosem, który przypomni mu o śmierci ukochanej żony, po której długo nie będzie mógł dojść do siebie. I przez to Bogdan (Wojciech Brzeziński) zajmie się organizacją pogrzebu, na którym w 4268 odcinku "Na Wspólnej" zjawi się także i Dorota.

Dorota zajmie miejsce u boku Włodka w "Barze u Ziębów" w 4288 odcinku "Na Wspólnej"!

Zakrzewska zajmie miejsce z tyłu, ale już w 4288 odcinku "Na Wspólnej" mocno wysunie się do przodu. Dorota stanie obok Włodka w "Barze u Ziębów", który senior prowadził z ukochaną żoną, a pod jej nieobecność z przyjaciółką Zofią. Ale teraz pojawi się tam jego nowa znajoma. Czy zajmie ona miejsce Marii nie tylko w sercu jej męża, ale i będzie z nim prowadzić ich biznes?

Zwłaszcza, że w 4288 odcinku "Na Wspólnej" Dorota pozna najbliższą rodzinę Włodka - jego syna Bogdana i córkę Miśkę (Zoe Messy), która akurat wróci do ojca ze Szwajcarii. Berg od razu przyprowadzi ją i do baru dziadka, gdzie nie będzie sam tylko właśnie z Dorotą, która ugości dziewczynkę niczym Maria, podając jej kawałek ciasta.

Zakrzewska i Zięba będą razem po śmierci Marii w 4288 odcinku "Na Wspólnej"?

W 4288 odcinku "Na Wspólnej" Włodek z radością przedstawi im Dorotę. Tym bardziej, że dzięki wsparciu najbliższych - córki Renaty (Marta Jankowska), a także Honoracie (Aleksandra Konieczna) i Romanowi (Waldemar Obłoza) przetrwa żałobę i pokusi się nawet o pierwszy uśmiech. A u boku Doroty ten nie zejdzie mu z twarzy.

Czy zatem w 4288 odcinku "Na Wspólnej" Zakrzewska na dobre zastąpi Ziębie ukochaną żonę? Czy Dorota zajmie miejsce Marii na każdym froncie? Czy połączy ją z Włodkiem coś więcej niż przyjaźń? Odpowiedzi na te pytania poznamy już w kolejnych odcinkach!

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