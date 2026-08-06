Na Wspólnej, odcinek 4288: Wielki powrót Miśki! Bogdan odzyska córkę po śmierci matki - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4288 - poniedziałek, 5.10.2026, o godz. 20.15 w TVN

W 4288 odcinku "Na Wspólnej" pojawi się dawno niewidziana córka Bogdana! Przypomnijmy, że 3,5 roku temu Miśka wyjechała wraz z Joanną (Anna Cieślak) do Szwajcarii na leczenie w prestiżowej klinice po swoim upadku z konia. Tym bardziej, że doszło u niej do poważnego urazu rdzenia kręgowego, przez który dziewczynka straciła czucie w rękach i nogach, a lekarze w Warszawie nie byli w stanie jej pomóc.

Ale na szczęście, dziewczynka trafiła do najlepszej zagranicznej kliniki, która jak widać w 4288 odcinku "Na Wspólnej" po długim leczeniu i rehabilitacji w końcu postawi ją na nogi! A to dlatego, że Miśka zjawi się na dziedzińcu i w "Barze u Ziębów" o własnych siłach, czym ogromnie ucieszy nie tylko Bogdana, ale i Włodka, który przecież jeszcze dłużej nie widział wnuczki.

Miśka przyleci do Polski po śmierci Marii w 4288 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4288 odcinku "Na Wspólnej" córka Berga wróci do niego Polski i to nie bez przyczyny. Wszystko przez to, że Bogdan jeszcze wciąż będzie przeżywał śmierć swojej matki. I choć początkowo Berg będzie próbować zgrywać twardziela i tłumić w sobie emocje, do tego stopnia, że zajmie się nawet pogrzebem, gdy Włodek nie będzie w stanie, to jednak w końcu i on pęknie. W trakcie szczerej rozmowy z Jarkiem (Wojciech Rotowski), Bogdan kompletnie się posypie.

Jednak to będzie mu potrzebne, aby na pogrzebie znów mógł "trzymać fason". Mimo, że odejście matki dalej będzie boleć. Tym bardziej, że nadejdzie tak niespodziewanie. Tak samo jak powrót córki, z którą przecież i Bogdan od dłuższego czasu już nie miał kontaktu. Podobnie jak ze swoją żoną Joanną. Ale w 4288 odcinku "Na Wspólnej" to się zmieni, bo Miśka zjawi się w Polsce, a Berg od razu ją oprowadzi i pokaże, ile się zmieniło w trakcie jej nieobecności.

Przyjazd Miśki ucieszy Włodka i Bogdana w 4288 odcinku "Na Wspólnej"!

W tym także i w "Barze u Ziębów", gdzie w 4288 odcinku "Na Wspólnej" już nie będzie jej babci Marii, a nowa znajoma jej dziadka, Dorota Zakrzewska (Edyta Jungowska). Aczkolwiek niezmiennie będzie tam Włodek, który powita ją równie serdecznie jak Bogdan, a także zaprosi ją do środka na równie dobre ciasto.

W 4288 odcinku "Na Wspólnej" Berg i Zięba ogromnie ucieszą się z powrotu Miśki, która po śmierci Marii wniesie do ich życia trochę koloru i radości. Póki co jeszcze nie wiadomo, czy córka Bogdana zostanie z nimi na dłużej, czy zjawi się tam wyłącznie na chwilę. Ale już samo to, że będzie da im obu naprawdę sporo!

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