Na Wspólnej, odcinek 4283: Uzależniona Julka w końcu wyląduje na odwyku! Igor nie odpuści córce - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4283 - czwartek, 24.09.2026, o godz. 20.15 w TVN

W 4283 odcinku "Na Wspólnej" Julce już się nie upiecze i uzależniona córka Igora w końcu skończy na odwyku. Nowak już nie odpuści swojej córce, zwłaszcza, gdy wreszcie odkryje, że prawdziwym powodem jej problemów są właśnie narkotyki. I choć Nowakówna zacznie grozić, że targnie się na swoje życie, gdy tylko z jego ust padnie temat odwyku, to jej ojciec nie odpuści i siłą spróbuje ją zmusić, aby poszła się leczyć.

Tyle tylko, że wtedy Julka posunie się do kolejnego podstępu i umiejętnie zrzuci na wszystko winę na Leona. Wówczas Nowak tak się wścieknie, że poleci do chłopaka z pretensjami, a ona chwilowo będzie mieć go z głowy. I oczywiście, wykorzysta ten czas, aby zakupić kolejną dawkę narkotyków, na które będzie mieć już pieniądze po kradzieży z domu Ostrowskich, bo w innym razie diler (Hubert Simon) ich jej nie sprzeda. Nowakównej jeszcze uda się urabiać Igora, ale w 4283 odcinku "Na Wspólnej" dobroć ojca wreszcie się skończy.

Igor zostawi córkę w ośrodku leczenia uzależnień w 4283 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4283 odcinku "Na Wspólnej" Igor postanowi na poważnie zabrać się za uzależniona córkę i w końcu sam przyprowadzi ją do ośrodka terapii uzależnień. Nowakowie spotkają się z szefem ośrodka, który poinformuje ich o zasadach panujących w ich placówce, które oczywiście nie spodobają się Julce. Zwłaszcza, że tam nie będzie mowy o ćpaniu.

Oczywiście, w 4283 odcinku "Na Wspólnej" Julka się rozpłacze i odegra scenkę, aby tylko ojciec jej tam nie zostawił i zabrał z powrotem do domu. Ale Nowak już raczej nie da się nabrać na zapewnienia swojej uzależnionej córki. Zwłaszcza, iż będzie świadomy tego, że już tylko leczenie w ośrodku zamkniętym będzie w stanie jej pomóc.

Nowak nie będzie miał wyboru w 4283 odcinku "Na Wspólnej"!

Szczególnie, że przecież tak stało się również w przypadku jego chorej partnerki Anki (Sonia Mietielica), która podtruwała Jasia (Kazio Wierzbicki) i także nie widziała w swoim zachowaniu nic złego. Ukochana Nowaka także nie chciała wylądować w psychiatryku, ale ostatecznie w końcu Igor postanowił ją tam zamknąć. I wszystko wskazuje na to, że z Julką w 4283 odcinku "Na Wspólnej" będzie podobnie!

Zwłaszcza, że w 4283 odcinku "Na Wspólnej" Igor wyjdzie z placówki już bez córki. Szczególnie, że w ośrodku natknie się jeszcze na Wiolę (Tamara Arciuch), która także będzie miała problem ze swoim uzależnionym dzieckiem. Tyle tylko, że ona skończy znacznie gorzej niż Julka, bo matka nie będzie mieć już na nią żadnego wpływu. A Nowakówna, dzięki leczeniu, jeszcze będzie miała szansę z tego wyjść!

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