Na Wspólnej, odcinek 4265: Tomek okradnie Agnieszkę! Jej dobroć obróci się przeciwko niej - ZDJĘCIA

Agnieszka chce pomóc Tomkowi mimo ostrzeżeń

W 4265. odcinku „Na Wspólnej” Agnieszka nadal będzie wierzyć, że Tomek Tworkowski zasługuje na drugą szansę. Chłopak, który trafił do poprawczaka po oskarżeniu o podpalenie sklepu, będzie próbował przekonać wszystkich, że chce zmienić swoje życie.

Prawniczka nie zamierza go skreślać tylko dlatego, że popełnił błędy. Będzie przekonana, że odpowiednia pomoc i wsparcie mogą sprawić, że Tomek wyjdzie na prostą. Dlatego zdecyduje się zaangażować w jego sprawę i obieca kuratorce, że dopilnuje, aby chłopak dostał szansę na normalne życie.

Agnieszka będzie chciała również wpłynąć na jego starszego brata, by ten pomógł Tomkowi odnaleźć właściwą drogę. Nie wszyscy jednak podzielą jej optymizm.

Hebel ostrzeże Agnieszkę przed rodziną Tworkowskich

Ryszard Hebel doskonale zna przeszłość Tworkowskich i w 4265. odcinku „Na Wspólnej” postanowi ostrzec przed nimi Agnieszkę. Szczególnie niebezpieczny ma być starszy z braci, znany jako „Żaba”, który ma na koncie wiele konfliktów z prawem.

Hebel będzie próbował uświadomić Olszewskiej, że nie powinna bezgranicznie ufać ludziom, których przeszłość jest pełna problemów. Jego zdaniem pomoc Tomkowi może skończyć się dla niej źle.

Agnieszka jednak nie będzie chciała zrezygnować. Uzna, że właśnie osoby z trudną historią najbardziej potrzebują kogoś, kto uwierzy w ich przemianę. Nie przewidzi, że już niedługo sama przekona się, ile prawdy było w ostrzeżeniach Hebla.

Tomek okradnie Agnieszkę po spotkaniu

Mimo złych przeczuć Ryszarda Agnieszka spotka się z Tomkiem. Co więcej, będzie chciała realnie mu pomóc. Obieca chłopakowi, że załatwi mu nowe buty do koszykówki oraz możliwość treningów.

Dla Olszewskiej będzie to kolejny krok w stronę resocjalizacji młodego mężczyzny. Będzie przekonana, że pokazanie mu normalności i danie pozytywnego celu może zmienić jego zachowanie.

Niestety po spotkaniu czeka ją przykra niespodzianka. Kiedy Agnieszka zorientuje się, że nie ma portfela, szybko stanie się jasne, że ktoś ją okradł. Wszystko będzie wskazywać na Tomka.

W jednej chwili cała jej wiara w chłopaka zostanie wystawiona na próbę. Prawniczka będzie musiała odpowiedzieć sobie na pytanie, czy nadal może mu ufać i czy jej pomoc rzeczywiście ma sens.

Agnieszka nie podda się mimo rozczarowania

Choć zachowanie Tomka będzie dla niej ogromnym ciosem, Agnieszka nie zamierza od razu zrezygnować z walki o jego przyszłość. W kolejnych wydarzeniach nadal będzie próbowała pomóc chłopakowi, choć tym razem sytuacja stanie się znacznie trudniejsza.

Kiedy i gdzie obejrzeć 4265. odcinek „Na Wspólnej”?

Premiera 4265. odcinka serialu „Na Wspólnej” już we wtorek, 18 sierpnia, o godzinie 20:15 na antenie stacji TVN. Epizod będzie można obejrzeć również w serwisie streamingowym Max.

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