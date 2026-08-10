Na Wspólnej. Maria Zięba odejdzie niczym Krystyna Lubicz w "Klanie". Będą jednak pewne różnice

Tak będzie wyglądała śmierć Marii Zięby w "Na Wspólnej"!

Maria Zięba umrze w 4260 odcinku "Na Wspólnej", którego emisja przypadnie na 10.08.2026 roku, a więc prawie pół roku od rzeczywistej śmierci aktorki, która odeszła 12.02.2026 roku. Żona Włodka dostanie ataku serca w czasie silnych turbulencji na pokładzie samolotu w trakcie lotu powrotnego z mężem z Hiszpanii do Polski. Widzowie zobaczą dramatyczną walkę stewardess i będącej na pokładzie lekarki o życie seniorki, którego jednak nie uda się uratować.

Po śmierci Marii w 4260 odcinku "Na Wspólnej" obsługa lotniska przywiezie Włodka do hali przylotów, gdzie będzie czekać na niego rodzina - córki Renata (Marta Jankowska) z Moniką (Sylwia Gliwa), a także dwójka wnuków - Kajtek (Mikołaj Szostek) i Jarek (Wojciech Rotowski). Zięba przekaże najbliższym tragiczną wiadomość o odejściu Marii, czym wstrząśnie ich tak samo, jak wcześniej Agnieszka (Paulina Holtz) rodzinę Lubiczów w "Klanie".

Fani "Na Wspólnej" doszukali się podobieństwa ze śmiercią Krystyny Lubicz w "Klanie"!

Wszystko przez to, że fani "Na Wspólnej" od razu porównali śmierć Marii Zięby z tą Krystyny Lubicz w serialu konkurencyjnej stacji TVP1, która miała swoją emisję niemal 12 lat temu! 29.06.2014 roku w 2597 odcinku "Klanu" żona Pawła także zmarła na pokładzie samolotu, lecącego z Hamburga, a wcześniej z Bostonu do Warszawy i także nie była wówczas sama, bo wracała z nią jej córka Agnieszka. To właśnie ona przekazała zniecierpliwionej i wówczas jeszcze także niczego nieświadomej rodzinie tragiczną wiadomość o śmierci matki.

Tyle tylko, że w przypadku obu śmierci były pewne różnice, zaczynając przede wszystkim od tego, że produkcja "Klanu" uśmierciła Krystynę Lubicz, która już wcześniej chorowała, w związku z groźnym zakażeniem menigokokami. U żony Pawła zdiagnozowano zapalenie opon mózgowych, a jej stan był ciężki. W przeciwieństwie do Marii Zięby, której wcześniej nic nie było, bo to ona wyleciała ze swoją chorą na raka siostrą Różą (Halina Rasiakówna) i jej partnerem Ricardo (Reda Paweł Haddad) na leczenie do Hiszpanii, a to ona nie wróci z niej jako żywa.

Warto tutaj jeszcze wspomnieć, że produkcja "Klanu" sama zdecydowała się uśmiercić swoją bohaterkę, gdy wcielająca się w nią śp. Agnieszka Kotulanka od dłuższego czasu nie pojawiała się na planie. Mimo, że wówczas aktorka jeszcze wciąż żyła. A w przypadku śp. Bożeny Dykiel sprawa wyglądała już inaczej.

Tym będą różniły się śmierci Marii Zięby i Krystyny Lubicz!

I choć Maria Zięba w 4260 odcinku "Na Wspólnej" także umrze na pokładzie samolotu, to jej śmierć będzie wyglądać inaczej. Przede wszystkim w przeciwieństwie do Krystyny Lubicz z "Klanu" widzowie zobaczą dramatyczne sceny z pokładu samolotu, gdy żona Włodka dostanie ataku serca, a także, gdy stewardessy i będąca na pokładzie lekarka będą walczyły o jej życie. Co więcej, zostanie pokazana także scena, jak z ręki Marii wypadają jej ukochane korale. Jednak tutaj z wiadomych względów zagrała ją dublerka Ziębowej.

W "Klanie" nie było pokazanej śmierci Krystyny Lubicz tylko oczekiwanie jej rodziny na lotnisku - męża Pawła, córki Oli (Kaja Paschalska), syna Pawełka (Julian Peciak), wnuczki Zosi (Amelia Malesa) i zięcia Janusza (Michał Lesień-Głowacki). Wtedy wyszła do nich Agnieszka i przekazała tragiczną wiadomość o śmierci matki już po wylądowaniu samolotu w Warszawie i to jeszcze na jej rękach. Z kolei Maria umrze jeszcze w trakcie lotu, gdy dojdzie do silnych turbulencji. Tyle tylko, że wówczas nie będzie mógł się od niej zbliżyć i będzie musiał tylko patrzeć, jak żona umiera. A po wszystkim także przekazać bliskim dramatyczną wiadomość.

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