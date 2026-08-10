Na Wspólnej. Dorota nie znalazła się przypadkiem w samolocie z Marią! Edyta Jungowska zdradziła za dużo

Maria umrze podczas powrotu z Hiszpanii

W 4260. odcinku „Na Wspólnej” dojdzie do dramatycznych wydarzeń. Maria i Włodek będą wracali samolotem z Hiszpanii. Maria od początku podróży nie będzie czuła się najlepiej. Kiedy samolot wpadnie w silne turbulencje, jej stan gwałtownie się pogorszy. Ziębowa dostanie ataku serca i straci przytomność. Włodek będzie bezradnie obserwował, jak jego żona walczy o życie.

Na szczęście wśród pasażerów znajdzie się lekarka, która natychmiast rozpocznie reanimację. Każda sekunda będzie w tej sytuacji niezwykle ważna. Bliscy Marii będą tymczasem czekali na lotnisku, przekonani, że za chwilę zobaczą ją i Włodka. Nie będą mieli pojęcia, że powrót Ziębów do kraju zamieni się w tragedię.

Dorota pojawi się obok Marii

Śmierć Marii będzie jednym z najbardziej przełomowych wydarzeń w nowych odcinkach „Na Wspólnej”. Tym bardziej że widzowie poznają wówczas Dorotę Zakrzewską, nową bohaterkę graną przez Edytę Jungowską. Będzie ona pasażerką tego samego samolotu, którym Ziębowie będą wracać z Hiszpanii. To właśnie tam po raz pierwszy zetknie się z Włodkiem. I choć początkowo można byłoby uznać, że ich spotkanie jest wyłącznie zbiegiem okoliczności, słowa Edyty Jungowskiej każą spojrzeć na tę historię zupełnie inaczej.

Edyta Jungowska zdradziła tajemnicę swojej bohaterki

Aktorka opowiedziała na planie „Na Wspólnej” o pierwszym pojawieniu się Doroty.

– Moja postać nazywa się Dorota Zakrzewska i pojawia się nagle w samolocie, kiedy Maria i Włodek wracają z Hiszpanii i kiedy rozgrywa się cały dramat. Tutaj na cmentarzu zjawia się tak naprawdę przypadkowo, albo i nie. Zobaczymy, jak to się wszystko dalej potoczy – powiedziała tajemniczo Edyta Jungowska.

Szczególnie intrygujące jest to ostatnie zdanie. Aktorka nie potwierdziła bowiem, że obecność Doroty przy grobie Marii będzie zwykłym przypadkiem. Wręcz przeciwnie – jej słowa mogą sugerować, że za pojawieniem się nowej bohaterki w życiu Ziębów kryje się coś więcej.

Co połączy Dorotę z Włodkiem?

Na tym jednak historia się nie skończy. Dorota pojawi się również podczas pogrzebu Marii. To właśnie wtedy ponownie zobaczy Włodka, a ich znajomość zacznie nabierać znaczenia. Okazuje się, że kobieta będzie miała przy sobie przedmiot związany z tragicznym lotem. Pamiątka, która zaginie podczas dramatycznych wydarzeń w samolocie, ostatecznie trafi do Doroty. To właśnie ten szczegół stanie się początkiem jej relacji z Włodkiem. Jej dalsze losy będą coraz mocniej łączyć się z rodziną Ziębów.

Dorota zostanie w Polsce

Edyta Jungowska zdradziła również, że jej bohaterka nie pojawi się tylko na chwilę. Dorota przez długi czas mieszkała w Hiszpanii, ale ostatecznie wróci do Polski.

– Postać wraca do Polski, długi czas jest na emigracji w Hiszpanii i będziemy pewnie, mam taką nadzieję, śledzić jej losy tutaj w Polsce. Na pewno postać pojawi się w barze, który prowadzili razem Włodek i Maria. Zresztą doświadczenia tej postaci z Hiszpanii tutaj mocno pomogą i wesprą pana Włodka – wyjaśniła aktorka.

To może oznaczać, że po śmierci Marii Dorota stanie się dla Włodka kimś znacznie ważniejszym, niż początkowo można się spodziewać. Jej doświadczenie zdobyte podczas pobytu w Hiszpanii okaże się przydatne, a kobieta będzie miała okazję bliżej poznać rodzinę Ziębów.

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