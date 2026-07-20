Barwy szczęścia. Jaworski nie powie bliskim prawdy o chorobie Krystyny! Stan żony pogorszy się jeszcze bardziej

Chora Krystyna Złota w coraz gorszym stanie w następnym sezonie "Barw szczęścia"

Nie będzie już żadnych nadziei dla chorej Krystyny Złotej w odcinkach "Barw szczęścia" po wakacjach? Niestety choroba Alzheimera jest nieuleczalna i z każdym dniem u żony Jaworskiego będą pojawiały się kolejne nieodwracalne zaburzenia pamięci, myślenia i zdolności do samodzielnego funkcjonowania. W przypadku Krysi choroba rozwinie się tak poważny etap, że nasilą się agresywne zmiany w jej zachowaniu, wywoływane przez lęk i problemy z przypominaniem sobie ważnych informacji o własnym życiu i zdrowiu. Dojdzie do tego, że Krystyna będzie coraz częściej uznawała Krzysztofa za swojego wroga.

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Jaworski nie poradzi już sobie z chorą Krysią w odcinkach "Barw szczęścia" jesienią

Początek nowego sezonu "Barw szczęścia" upłynie pod znakiem dramatycznych wydarzeń w mieszkaniu Krystyny i Jaworskiego, bo mąż zwyczajnie przestanie sobie radzić z opieką nad chorą. Nie będzie jednak chciał angażować do pomocy syna Krysi, Marka Złotego (Marcin Perchuć). Nic dziwnego, że zmęczenie coraz bardzie da się Krzysztofowi we znaki.

Do tego stopnia, że w jednym z odcinków "Barw szczęścia" poszuka wytchnienia w Restobarze "SezoNovy". Ukryje jednak przed bliskimi, że sam jest już u kresu sił, bo jak podaje światseriali.interia.pl spadną na niego kolejne obowiązki, m.in. wybory nowego przewodniczącego rady osiedla "Pod Sosnami", formalności związane z wynajmem mieszkania po zabitym Stefaniaku (Paweł Ławrynowicz) dla Natalii Zwoleńskiej (Maria Dejmek).

Prawda o chorej Krystynie wyjdzie na jaw w nowym sezonie "Barw szczęścia"

Zmęczenie Jaworskiego w następnym sezonie "Barw szczęścia" zauważy nie tylko jego przyjaciel Tolek Koszyk (Marek Siudym), który będzie chciał go wyciągnąć z domu na partyjkę brydża, ale także Ania "Żabcia", właścicielka Restobaru.

- Chyba nie mówi nam pan wszystkiego - oceni Ania, a Jaworski przyzna tylko, że z chorą Krysią jest naprawdę źle. Przy okazji Krzysztof ujawni Żabci, że w opiece nad Krysią od pewnego czasu pomaga mu Wanda Kępska (Maja Barełkowska), z którą się zaprzyjaźnił i będzie z nią spędzał coraz więcej czasu.

Barwy szczęścia. Piękna sesja odmionionej obsady przed stratem nowego sezonu!