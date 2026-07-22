Barwy szczęścia. Koniec przyjaźni Dominiki i Renaty w następnym sezonie! Pójdzie o pieniądze i władzę

Kryzys w przyjaźni Dominiki i Renaty narasta od miesięcy

Jeszcze do niedawna nic nie zapowiadało, że wspólniczki i przyjaciółki znajdą się w tak trudnym położeniu. Dominika i Renata razem rozwijały "Feel Good", wspierały się w najtrudniejszych chwilach i mogły na siebie liczyć. Sytuacja zaczęła się jednak zmieniać, gdy Renata wpadła w uzależnienie od leków. Jej problemy odbiły się nie tylko na życiu prywatnym, ale również na prowadzeniu kawiarni. W pewnym momencie konieczne było nawet leczenie na oddziale zamkniętym. Choć wydawało się, że najgorsze jest już za nią, w nowym sezonie "Barw szczęścia" okaże się, że dawnych problemów wcale nie udało się zostawić za sobą.

Spór o "Feel Good" doprowadzi do otwartej wojny

Największą kością niezgody okaże się przyszłość kawiarni. Dominika zaproponuje Renacie 20 procent udziałów w firmie, argumentując, że to ona wykupiła lokal i poniosła największe koszty inwestycji. Renata nie będzie chciała nawet słuchać wyjaśnień.

- Kończy nam się umowa, więc próbujesz wykorzystać okazję i się mnie pozbyć! – cytuje portal światseriali.interia.pl. Dla Renaty propozycja Dominiki stanie się dowodem, że wieloletnia przyjaźń przestała mieć jakiekolwiek znaczenie. Wspólniczka uzna, że została odsunięta od decyzji i pozbawiona wpływu na miejsce, które współtworzyła.

Nawet Kodur zauważy, że z Renatą dzieje się coś złego

Narastający konflikt nie umknie także Marcinowi Kodurowi (Oskar Stoczyński), który coraz wyraźniej będzie dostrzegał, że ukochana zachowuje się inaczej niż dawniej. Podobnego zdania będzie również Damian (Michał Lesień-Głowacki), z którym Dominika porozmawia o sytuacji Renaty. Wójcik nie będzie miał wątpliwości, że źródło problemu jest znacznie głębsze.

- Otoczyła się murem i nikomu nie daje do siebie dostępu. Bo gdyby dała, to sama musiałaby się skonfrontować ze swoim problemem – usłyszy Dominika.

Damian przyzna również, że Marcin także nie potrafi już porozumieć się z Renatą. Jego zdaniem kobieta funkcjonuje w przekonaniu, że wszyscy chcą ją skrzywdzić albo wykorzystać, dlatego odrzuca każdą próbę pomocy. Czy Dominika zdecyduje się walczyć o przyjaźń za wszelką cenę, czy uzna, że dalsza współpraca z Renatą nie ma już przyszłości? Odpowiedź przyniosą premierowe odcinki nowego sezonu "Barw szczęścia".