Barwy szczęścia. Nowa miłość Józefiny w kolejnym sezonie. To on zdobędzie serce Rawiczowej

Dramat Józefiny otworzy drogę do nowej miłości w nowym sezonie "Barw szczęścia"

Józefina ma za sobą jeden z najtrudniejszych okresów w swoim życiu. W poprzednich odcinkach "Barw szczęścia" padła ofiarą bezwzględnego oszusta Andrzeja (Leon Charewicz), który podawał się za kogoś zupełnie innego i krok po kroku zdobywał jej zaufanie. Mężczyzna nie tylko umiejętnie manipulował Rawiczową, ale także doprowadził do tego, że straciła ogromny majątek. Konsekwencje tej znajomości okazały się dramatyczne, bo Józefina musiała pożegnać się z ukochanym domem, który został sprzedany, by spłacić zobowiązania. Po wszystkich przejściach przyjdzie jednak czas na nowy rozdział. W kolejnym sezonie "Barw szczęścia" u boku Rawiczowej coraz częściej będzie pojawiał się Tolek (Marek Siudym), który zrobi wszystko, by pomóc jej stanąć na nogi.

Tolek wyciągnie pomocną dłoń do Józefiny

Po trudnych przejściach i utracie rodzinnego domu Józefina będzie musiała znaleźć nowe miejsce do życia. Wtedy z pomocą przyjdzie Tolek, który zaproponuje, by zamieszkała razem z nim i Basią (Sławomira Łozińska). Choć jego decyzja wywoła niemałe zaskoczenie, mężczyzna nie będzie miał wątpliwości, że chce wesprzeć Rawiczową w tym trudnym momencie. Najbardziej zdziwiona okaże się Basia. Nie spodoba jej się, że Tolek sam zdecydował o zaproszeniu Józefiny pod ich dach.

– Dlaczego meblujesz mi życie? – zapyta go Basia. (Cytat pochodzi z portalu ŚwiatSeriali.Interia.pl.)

Mimo początkowych wątpliwości zgodzi się jednak, by Rawiczowa u nich zamieszkała.

Basia szybko zauważy, co dzieje się między Tolkiem i Józefiną

Im więcej czasu Tolek będzie spędzał z Józefiną, tym większe podejrzenia zacznie mieć Basia. Uzna, że jego zaangażowanie wykracza poza zwykłą koleżeńską pomoc. Podczas rozmowy z Rawiczową zażartuje nawet, że przy okazji wspólnego mieszkania przyda jej się pomoc w... pilnowaniu Koszyka. Józefina nie będzie ukrywać, że Tolek potrafi być wymagającym towarzyszem, ale jednocześnie przyzna, że ma ogromne serce i zawsze można na niego liczyć.

Tolek pomoże Józefinie również w przeprowadzce i otwarcie przyzna, że cieszy się z ich wspólnego zamieszkania.

– Wkroczyłem cały na biało i na ognistym rumaku – zażartuje, jak podaje portal ŚwiatSeriali.Interia.pl.

Rawiczowa od razu zaznaczy jednak, że traktuje to rozwiązanie jako tymczasowe. Wyjaśni, że zamieszka z Tolkiem i Basią tylko do chwili, gdy zakończą się formalności związane ze sprzedażą domu, Natalia spłaci kredyt, a ona będzie mogła znaleźć własne lokum.

Choć początkowo wszystko będzie wyglądało jak zwykła przysługa, kolejne wspólnie spędzone dni sprawią, że Józefina i Tolek wyraźnie się do siebie zbliżą. To właśnie dlatego Basia zacznie podejrzewać, że między nimi rodzi się coś znacznie poważniejszego niż przyjaźń. Czy nowy sezon "Barw szczęścia" okaże się początkiem miłosnej historii Rawiczowej? Wszystko wskazuje na to, że jesień przyniesie jej nie tylko wielkie życiowe zmiany, ale także szansę na szczęście u boku człowieka, który pojawił się wtedy, gdy najbardziej go potrzebowała.