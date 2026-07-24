Na Wspólnej, odcinek 4255: Igor pozna potworną diagnozę Julki. To jeszcze nie będzie koniec problemów z 16-letnią narkomanką

"Na Wspólnej" odcinek 4255 - czwartek, 30.07.2026, o godz. 20.15 w TVN

W 4255 odcinku "Na Wspólnej" Igor wybierze się z Julką do psychologa, chcąc za wszelką cenę pomóc swojej córce, z którą w ostatnim czasie nie będzie w stanie się dogadać. Tym bardziej, że nie będzie miał pojęcia, że problemem nastolatki są narkotyki, od których dziewczyn się uzależni. Zwłaszcza, że przecież test, który zrobił jej Nowak po jednym z powrotów do domu okazał się negatywny, w związku z czym ani on, ani Anka (Sonia Mietielica) nie drążyli tego tematu.

Mimo, że partnerka Nowaka prawie przyłapała ją na gorącym uczynku, to jednak ostatecznie sprytnej Julce udało się wywinąć, przez co jej sekret nie wyszedł na jaw. Jednak jej zachowanie wciąż pozostawi sporo do życzenia, tym bardziej, gdy dojdą do tego jeszcze problemy w szkole. I z tego względu w 4255 odcinku "Na Wspólnej" Igor w końcu postanowi poszukać pomocy z córką u specjalisty, czym ona jednak zbytnio się nie przejmie.

Psycholog już nie będzie w stanie pomóc Julce w 4255 odcinku "Na Wspólnej"!

Ale w 4255 odcinku "Na Wspólnej" stawi się z ojcem u psychologa. Zwłaszcza, że zda sobie sprawę, że Igor jej nie odpuści, bo wszystko już wymknie się spod kontroli. Do tego stopnia, że nawet na tą konsultację będzie już za późno, bo specjalista uzna, ze sprawa nadaje się już do psychiatry. Szczególnie, gdy zacznie podejrzewać, że Julka może mieć zaburzenia osobowości.

Tyle tylko, że w 4255 odcinku "Na Wspólnej" nie połączy tego z braniem przez nastolatkę narkotyków, od których się uzależnieni. Także Igor nie weźmie tego pod uwagę, bo przecież nie będzie świadomy tego, że córka tak naprawdę z tym ma problem. Tylko zacznie się obwiniać, że nie zainterweniował wcześniej, co mogłoby do tego nie doprowadzić.

Uzależniona Nowakówna da kolejny popis w 4255 odcinku "Na Wspólnej"!

Tym bardziej, że w 4255 odcinku "Na Wspólnej" z Julką będzie już naprawdę źle. Do tego stopnia, że ukradnie ona pieniądze na prezent urodzinowy Maćka (Aleksander Kalczyński), zakupi kolejne narkotyki, które zażyje na imprezie i jeszcze zacznie zachęcać do tego innych. Julka da taki popis, że Leon (Borys Otawa) kolejny raz zacznie żałować, ze dał jej w ogóle spróbować, gdyż zda sobie sprawę, że ukochana się uzależniła.

I wówczas w 4256 odcinku "Na Wspólnej" z nią zerwie, widząc w tym dla niej jedyną szansę ratunku. Wtedy Julka całą swoją frustrację wyładuje na Igorze, a następnie zrzuci za to winę na Leona, z którym Nowak postanowi się skonfrontować, jednoznacznie stając po stronie córki, wobec której wciąż będzie czuł wyrzuty sumienia.

Córka Igora skończy na odwyku w "Na Wspólnej"?

Jednak w 4257 odcinku "Na Wspólnej" nawet chłopak, tak jak wcześniej i Maciek, nie wydadzą przed nim jego uzależnionej córki i nie powiedzą mu o narkotykach, które akurat w tym samym czasie Nowakówna ponownie będzie zażywać. A po upokorzeniu przez dilera (Henryk Simon) wróci do Leona, który postawi jej ultimatum i każe się leczyć!

Czy zatem Julka ostatecznie wyląduje na odwyku w "Na Wspólnej"? Czy trafi do ośrodka zamkniętego jak Anka? Czy Igor wreszcie dowie się o rzeczywistych problemach córki? A może Nowakówna znów się wywinie i dalej będzie ciągnąć tę szopkę? Czy w końcu dojdzie do tragedii? Odpowiedzi na te pytania poznamy już w kolejnych odcinkach!

18

Ta para z "Na Wspólnej" nigdy się nie rozstanie. Aktor wymusił to na twórcach | WYWIAD