Na Wspólnej. Sylwia Gliwa i Mikołaj Szostek ostatni raz na planie! Tak rodzina Cieślików pożegnała się z widzami - ZDJĘCIA

Ostatni dzień zdjęciowy Moniki i Kajtka na planie "Na Wspólnej"!

Sylwia Gliwa zamieściła na swojej relacji na Instagramie pożegnalne wideo z Mikołajem Szostkiem z planu "Na Wspólnej". Aktorka ujawniła, że był to ich ostatni dzień zdjęciowy na planie kultowego serialu TVN, w którym ona sama gra od początku, zaś jej serialowy syn od 12 lat. I to może dziwić tym bardziej, że przecież "Na Wspólnej" w odróżnieniu od innych seriali konkurencyjnych stacji jest emitowane przez całe wakacje. Czemu zatem flagowe postacie znikają?

Wszystko przez to, że i ekipie "Na Wspólnej" należy się chwila wytchnienia. Właśnie dlatego, że serial leci przez całe wakacje, w związku z czym aktorzy i ekipa nagrywają więcej odcinków, a i im potrzebna jest przerwa. I stąd padł właśnie ostatni klaps na planie, o czym od razu zakomunikowała i aktorka, żegnając się z widzami i życząc im miłych wakacji.

- Mikołaj dzisiaj ostatni dzień zdjęciowy w Na Wspólnej przed wakacjami... Tobie życzę udanych wakacji. Wam również życzymy udanych wakacji. Bawcie się dobrze, odpowiedzialnie, mądrze, wracajcie zdrowi i cali. Kochamy Was. Pa - powiedziała aktorka.

Sylwia Gliwa i Mikołaj Szostek wrócą na plan "Na Wspólnej" po wakacjach!

A zatem fani "Na Wspólnej" mogą spać spokojnie, bo po przerwie wakacyjnej zarówno Sylwia Gliwa, jak i Mikołaj Szostek wrócą na plan, aby nagrywać dla nich nowe odcinki. Ale spokojnie, gdyż tych nie zabraknie i przez wakacje, bo ekipa ma ich nagranych wystarczająco, aby i letnim czasie widzowie mogli oglądać na ekranach swoich ulubionych bohaterów, a tym samym nie odczuli tego, że akurat nie ma ich na planie "Na Wspólnej", bo przecież urlop i im będzie się należał.

Co będzie czekać Cieślików w kolejnych odcinkach "Na Wspólnej"?

A zwłaszcza Cieślikom, których w "Na Wspólnej" ostatnio los nie oszczędzał z fałszywszym oskarżeniem Damiana o pedofilię, dramatem Moniki i Kajtka, a także hejtem, za który była odpowiedzialna Paulina (Monika Mrozowska), matka dziewczyny młodego Cieślika, Fiony (Dąbrówka Kruk), która próbowała wrobić w to niewinną Paulę (Nadia Smyczek), która o mało nie przepłaciła tego życiem. Ale na szczęście, to co złe, już za nimi! Czy nowe odcinki "Na Wspólnej" przyniosą im trochę wytchnienia? Przekonamy się już niebawem!

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