Na Wspólnej, odcinek 4263: Junior da Jarkowi jeszcze jedną szansę! Nie do wiary, kto wstawi się u niego za Bergiem - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4263 - czwartek, 13.08.2026, o godz. 20.15 w TVN

W 4263 odcinku "Na Wspólnej" Jarek zrobi wszystko, aby naprawić swoją relację z synem, która mocno ucierpiała, gdy chłopak nakrył go go z kochanką w mieszkaniu Bogdana! Tym bardziej, że do tej pory przybrany syn zdecydowanie trzymał jego stronę, a nie niewiernej Elizy (Katarzyna Chorzępa), którą nakrył z Bartkiem (Krzysztof Wach). Ale po tym to się zmieni!

Jednak w 4263 odcinku "Na Wspólnej" Berg nie spocznie, póki nie naprawi relacji ze przybranym swoim synem. Jarek przygotuje dla niego wyjątkową niespodziankę z pomocą Bruna (Dawid Czupryński), w której finalnie Junior także zgodzi się uczestniczyć. Zwłaszcza, gdy szczerze porozmawia na ten temat z dziadkiem. Ale wcale nie Bogdanem, a Rafałem Cieleckim (Jacek Kawalec), a więc ojcem Elizy!

Tak ojciec Elizy będzie bronił Jarka przed Juniorem w 4263 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4263 odcinku "Na Wspólnej" Rafał zacznie wypytywać Juniora o Jarka. Szczególnie, że także będzie już wiedział nie tylko o tym, jak jego córka go skrzywdziła, ale także, że dopiero co zięć pożegnał ukochaną babcię o Marię (śp. Bożena Dykiel).

- Jak się czuje twój tata? - zagai go Rafał.

- Udaje, że jest okej. Właśnie mam się z nim spotkać i się jakaś niespodzianka czy coś - wyzna mu Junior.

- No to dobrze, że się spotykacie. Znaczy, że się zgodziłaś - uzna Cielecki.

- Co mama ci mówiła o tej akcji z tą panią? - dopyta go przybrany wnuk.

- Nie za fajnie wyszło, ale wiesz, coś się kończy, coś się zaczyna. Twój tata ma prawo układać sobie życie - zauważy jego teść.

I dopiero wtedy w 4263 odcinku "Na Wspólnej" wyjdzie na jaw, co tak naprawdę najmocniej leży Juniorowi na sercu w tej sytuacji. A to dlatego, że nie spodoba mu się ani pośpiech przybranego ojca, ani możliwe konsekwencje nowej rzeczywistości. Ale Cielecki szybko rozwieje jego wątpliwości i poprosi go przy tym o jedno.

- Ale musi tak od razu? Dopiero się rozstał z mamą, a już nowa pani, nowe życie - zacznie wyliczać Junior.

- Boisz się, że zapomni o tym starym życiu? - domyśli się Rafał.

- Połowa moich kolegów w szkole ma rozwiedzionych rodziców. No i jak pojawiają się nowe dzieci, to o starych zapomina - wyzna mu chłopak.

- No może u niektórych tak jest, ale u was będzie. Twój tata cię kocha. Zawsze będziesz jego dzieckiem. Jestem tego pewien - zapewni go przybrany dziadek.

- No, może - stwierdzi jego przyszywany wnuk.

- Postaraj się mu dokładać. Trzymaj się - rzuci na koniec Cielecki.

Junior wybaczy ojcu w 4263 odcinku "Na Wspólnej"!

Jednak w pierwszej chwili w 4263 odcinku "Na Wspólnej" Junior jeszcze będzie trzymał przybranego ojca na dystans, gdy zjawi się na korcie tenisowym, gdzie już będzie czekał tam na niego z Brunem i jego kolegą i nie zgodzi się grać z nim w drużynie. Ale wspólnej rozgrywki nie odmówi. A tuż po niej przyjdzie czas na i ich szczerą rozmowę, której początek nie będzie zwiastował nic dobrego! Ale tylko do czasu, gdy chłopak zobaczy jego starania!

- Świetna robota - pochwali go przybrany ojciec.

- Kiepsko kłamiesz - zarzuci mu przyszywany syn.

- Po prostu cieszę się, że tu jesteś - wyjaśni mu Jarek.

- Jak chcesz to możesz się spotkać z kim chcesz - odpowie mu Junior.

- Ty też kiepsko kłamiesz - zauważy Berg.

- Uczyłem się od ciebie - odgryzie mu się chłopak.

- Mimo wszystko doceniam, że to mówisz. To spotkanie nasze trochę przypałowo to wyszło, co? - uzna sam Jarek.

- Trochę? - zdziwi się jego przybrany syn.

Wtedy w 4263 odcinku "Na Wspólnej" Jarek otworzy się przed Juniorem, co chłopak mocno doceni. Do tego stopnia, że już bez żadnych żartów czy ironii da przyszywanemu ojcu zielone światło na jego związek z Martyną.

- Nie planowałem przedstawiać was sobie jeszcze - przyzna mu przybrany ojciec.

- Nie wiedziała, że masz dzieci? - spyta Junior.

- Nie no wiedziała. Ja po prostu... nie czułem, że to jeszcze jest ten etap - przyzna Jarek.

- Zmieniłeś zdanie? - dopyta go chłopak.

- Zastanawiam się - odpowie Berg.

- Dla mnie luz jakby co - powie w końcu jego przybrany syn.

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