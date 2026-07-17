Na Wspólnej, odcinek 4257: Julka po rozstaniu z Leonem poleci do dilera! Upokorzy ją i popchnie do desperackiej decyzji - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4257 - wtorek, 4.08.2026, o godz. 20.15 w TVN

W 4257 odcinku "Na Wspólnej" Julka nie przestanie manipulować ojcem (Igor Wesołowski), na którym wyżyje się po swoim kolejnym rozstaniu z Leonem. Zdradzamy, że chłopak zostawi ją po urodzinach Maćka (Aleksander Kalczyński), na których jego uzależniona dziewczyna da kolejny popis, gdy znów sięgnie po narkotyki i zacznie zachęcać do tego innych, a on nie zdoła jej przed tym powstrzymać. Wówczas Leon zacznie coraz bardziej żałować, że w ogóle dał jej ich spróbować, bo skutki tego będą naprawdę fatalne.

Tym bardziej, że Julka w końcu się uzależni, a Leon uzna, że ich rozstanie to jedyny sposób na to, aby dziewczyna przestała brać. Zwłaszcza, że przecież będzie go kochać, więc taka terapia szokowa faktycznie mogłaby jej pomóc. Ale w 4257 odcinku "Na Wspólnej" okaże się, że to nic bardziej mylnego!

Tak diler upokorzy Julkę w 4257 odcinku "Na Wspólnej"!

Wszystko przez to, że w 4257 odcinku "Na Wspólnej" Julka zbyt długo nie będzie rozpaczać po Leonie, na którego zrzuci całą winę za swoje wcześniejsze zachowanie. Oczywiście, Igor uwierzy córce, tym bardziej, że sam będzie miał ogromne wyrzuty sumienia, wobec tego, że nie pomógł jej wcześniej, gdy zaczęła siadać jej psychika i pojawiło się ryzyko zaburzeń psychicznych i tym razem postanowi jej nie zawieść. Nowak skonfrontuje się z byłym chłopakiem córki i ostro go skrytykuje, co Julka postanowi wykorzystać.

Zwłaszcza, że w 4257 odcinku "Na Wspólnej" Leon nie wyda jej przed Igorem i nie powie mu o jej uzależnieniu od narkotyków, po które Julka znów postanowi sięgnąć pod nieobecność ojca. Nowakówna kolejny raz umówi się z dilerem, aby zgarnąć kolejną porcję prochów. Chłopak wyda jej używki, ale przy okazji nieźle ją przy tym upokorzy, gdy zacznie się do niej zbliżać. Do tego stopnia, że w końcu popchnie nastolatkę do desperackiej decyzji.

Zdesperowana Julka będzie płaszczyć się przed Leonem w 4257 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4257 odcinku "Na Wspólnej" Julka kolejny raz zażyje narkotyki, po czym odurzona zjawi się u Leona i zacznie go błagać, aby do niej wrócił. Ale tym razem, chłopak nie zgodzi się na to tak łatwo jak za pierwszym razem. Zwłaszcza, że już będzie świadomy tego, że nastolatka faktycznie ma problem i jest uzależniona. I stąd postawi jej ultimatum.

W 4257 odcinku "Na Wspólnej" Leon da Julce jasno do zrozumienia, że da jej kolejną szansę tylko i wyłącznie wtedy, gdy pójdzie na odwyk i zacznie się leczyć ze swojego uzależnienia. Jak zareaguje na to Nowakówna? Czy znów zacznie się wypierać, że nie ma problemu? A może w końcu zrozumie, że jednak ma? Czy wyląduje w ośrodku leczenia uzależnień? Czy może jednak już stoczy się na samo dno? Odpowiedzi na te pytania poznamy już w kolejnych odcinkach!

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