Na Wspólnej, odcinek 4253: Sandra sfinguje romans Marceliny i Smolnego! Podrzuci Basi dowód zdrady - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4253 - wtorek, 28.07.2026, o godz. 20.15 w TVN

W 4253 odcinku "Na Wspólnej" Marcelina i Krzysztof wciąż będą pracować nad ujawnieniem procederu ze sprzedażą dyplomów magisterskich na uczelni w Poznaniu, w co oprócz Jana Ryby (Jacek Pluta) będzie zamieszany i Andrzej (Tomasz Schimscheiner). Gwiazdowa spotka się ze wspólnikiem Brzozowskiego, a Smolny nagra moment przekazania pieniędzy i zdobędzie nazwiska pozostałych klientów oszusta, w tym także i Sandry, która także "ukończyła" właśnie tą uczelnię.

Ale w międzyczasie w 4253 odcinku "Na Wspólnej" "dziennikarka" nie pozostanie bierna i pod ich nieobecność także postanowi działać, aby się zemścić. Tym bardziej, iż doskonale będzie wiedziała, że wspólnie pracują nad jakimś grubym tematem i także postanowi ich zaatakować, ale na innym froncie, bo za cel wybierze sobie tym razem Basię!

Sandra ukradnie spinkę Marceliny i pokaże ją Basi w 4253 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4253 odcinku "Na Wspólnej" Sandra ukradnie Marcelinie spinkę i pokaże ją Basi jako dowód, że to właśnie z nią Krzysztof był w Poznaniu, czym tylko doleje oliwy do ognia. Wszystko przez to, że Brzozowska już wcześniej zacznie podejrzewać męża o romans, gdy po jego powrocie sama także odnajdzie nieswoją spinkę w rzezach Smolnego.

Oczywiście, wówczas od razu go o to zapyta, ale Krzysztof w pierwszej chwili utnie temat. A gdy żona nie odpuści, to zacznie się wypierać i powie, że to nie tak jak myśli. Ale tym tylko spotęguje jej obawy. Zwłaszcza, gdy jeszcze wyzna jej miłość, czym zamiast ją złagodzić, tylko zaostrzy. Podobnie jak w 4253 odcinku "Na Wspólnej" Sandra! Do tego stopnia, że Brzozowska w końcu nie wytrzyma i wyrzuci męża z domu.

Brzozowska uwierzy w romans Smolnego w 4254 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4254 odcinku "Na Wspólnej" Smolny spędzi noc w biurze i od rana będzie próbował skontaktować się z żoną, ale niestety na marne. Zwłaszcza, że Basia będzie już pewna jego zdrady i nie będzie chciała z nim rozmawiać, przez co odrzuci każde jego połączenie.

Szczególnie, gdy jeszcze w 4254 odcinku "Na Wspólnej" przed pracą natknie się na Przemka (Zbigniew Suszyński), byłego kochanka Sandry i męża Marceliny, który także potwierdzi, że mają romans, bo przecież będzie świadkiem jak razem wsiadają do samochodu. Jednak nie będzie świadomy tego, że między nimi naprawdę do niczego nie dojdzie. Podobnie z resztą jak Basia, którą Sandra, a potem i Gwiazda tylko dodatkową nakręcą, bo dowody będą świadczyć przeciwko rzekomym kochankom!

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