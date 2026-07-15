Na Wspólnej, odcinek 4254: Koniec Basi i Smolnego?! Dowie się szokującej prawdy o mężu - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4254 - środa, 29.07.2026, o godz. 20.15 w TVN

W 4254 odcinku "Na Wspólnej" Krzysztof nie będzie mógł skontaktować się z Basią, która noc wcześniej wyrzuci go z domu, gdy uwierzy Sandrze, że zdradził ją z Marceliną. Tym bardziej, gdy była kochanka Przemka pokaże jej spinkę jego żony, którą Brzozowska także odnajdzie w rzeczach męża tuż po powrocie z Poznania.

A że Smolny nie będzie chciał rozmawiać o swoim wyjeździe, zwłaszcza, że będzie badał aferę, w którą będzie zamieszany jej były mąż Andrzej (Tomasz Schimscheiner), to tylko pogorszy sprawę. Zwłaszcza, że żona nie odpuści i zacznie dopytywać, przez co w pierwszej chwili Krzysztof zacznie zapewniać ją, że to nie tak jak myśli, po czym zacznie zapewniać o swoim uczuciu, czym wcale nie złagodzi sytuacji. A wręcz przeciwnie. Szczególnie, gdy oliwy do ognia doleje Sandra, przez co Basia w 4253 odcinku "Na Wspólnej" wyrzuci go z domu!

Przyciśnięty do muru Smolny powie Basi prawdę w 4254 odcinku "Na Wspólnej"!

Oczywiście, w 4254 odcinku "Na Wspólnej" Krzysztof będzie chciał to wyjaśnić żonie, ale początkowo nie będzie miał na to szansy, bo Basia nie będzie chciała z nim rozmawiać i nie odbierze od niego żadnego połączenia. Ale gdy przed pracą natknie się jeszcze na Przemka, który także potwierdzi jej, że Smolny ma romans z jego żoną, to w końcu nie wytrzyma. Szczególnie, że przecież Gwiazda będzie widział ich razem.

Wówczas w 4254 odcinku "Na Wspólnej" wściekła Basia natychmiast postanowi skonfrontować się z mężem. I w tej sytuacji Krzysztof już nie będzie miał wyboru i będzie musiał powiedzieć jej prawdę o jej byłym mężu. Tym bardziej, gdy na szali zawiśnie już jego małżeństwo. Zwłaszcza, że przecież nie będzie miał z Marceliną żadnego romansu i nie zdradzi z nią żony. Mimo, iż z boku tak to właśnie będzie mogło wyglądać.

Co zrobi Brzozowska w 4254 odcinku "Na Wspólnej"?

W 4254 odcinku "Na Wspólnej" Smolny powie Brzozowskiej o swoim prawdziwym powodzie wizyty w Poznaniu z Marceliną, która była mu potrzebna do ujawnienia afery o handlu lewymi dyplomami magisterskimi na uczelni w Poznaniu. Krzysztof wyzna żonie, że w proceder był zamieszany nie tylko Jan Ryba (Jacek Pluta), z którym umawiała się Gwiazdowa, ale także i jej były mąż Andrzej, dlatego wcześniej nie chciał jej o niczym mówić.

Ale czy w 4254 odcinku "Na Wspólnej" Brzozowska mu w to uwierzy? Czy zrozumie, że Smolny nie miał żadnego romansu z Gwiazdową i nie zdradził jej z Marceliną? Czy uwierzy w to, że jej były mąż jest oszustem? Czy pozwoli wrócić Krzysztofowi? Odpowiedzi na te pytania poznamy już w kolejnych odcinkach!

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