La Promesa - pałac tajemnic, odcinek 460: Gregorio dostanie dziecko zmarłej Petry? Romulo i Ricardo będą wstrząśnięci

„La Promesa - pałac tajemnic”. Petra planuje oddać niemowlę Gregoriowi

Odejście Píi nadal rodzi potężne poruszenie wśród mieszkańców La Promesy. Vera oraz Jana natrafiły na jej ciało, natomiast znaleziona wiadomość pożegnalna rozwiała wątpliwości na temat faktu odebrania sobie życia przez tę bohaterkę. Wtedy Alonso postanowił zataić przed światem wieści o tej tragedii dla zapewnienia spokoju w rezydencji.

Widzowie poznają wkrótce następne kontrowersyjne plany. Petra zapragnie powierzyć potomka Píi bezpośrednio Gregoriowi. Taki krok doprowadzi do ostrego buntu wśród pracowników pałacu. Pełniąca funkcję przełożonej kobieta od dawna stara się wprowadzać autorskie zasady w całym budynku, jednak w tym przypadku stanowczo przekroczy pewną granicę.

Zmarła Pia zupełnie nie obdarzała Gregoria żadnym zaufaniem, ponieważ mężczyzna ten niedawno opuścił zakład karny po próbie pozbawienia jej życia. Jej ówczesne położenie należało do wyjątkowo skomplikowanych i wiązało się z paraliżującym lękiem o bezpieczeństwo własne oraz malucha. Z tego powodu pozostali bohaterowie zupełnie nie potrafią pojąć logiki stojącej za najnowszą decyzją Petry.

Romulo i Ricardo krytykują pomysł Petry w sprawie dziecka

Inicjatywa Petry natrafi na ostry opór ze strony Ricarda oraz Romula. Obaj panowie zupełnie nie godzą się na zrealizowanie planów swojej przełożonej. Ich postawa udowadnia ogromne znaczenie losu osieroconego malucha dla wszystkich pracowników rezydencji. Atmosferę zagęszcza fakt organizowania przez służbę specjalnego wydarzenia upamiętniającego zmarłą. Współpracownicy i znajomi Píi pragną oddać hołd osobie, której nagłe odejście tak mocno zszokowało domowników.

Odcinek 460 serialu „La Promesa - pałac tajemnic”. Kiedy i gdzie oglądać na antenie TVP2?

Fani obejrzą 460. część hiszpańskiego formatu „La Promesa – pałac tajemnic” w piątek 21 sierpnia 2026 roku. Telewizyjna Dwójka pokaże ten epizod dokładnie o godzinie 15:05. Dodatkowo stacja udostępni tę produkcję w internecie za pośrednictwem oficjalnej platformy TVP VOD.

Fabuła i obsada hiszpańskiej telenoweli „La Promesa – pałac tajemnic”

Wydarzenia przedstawione w hiszpańskim hicie „La Promesa – pałac tajemnic” rozgrywają się w 1913 roku. Główną osią fabularną jest arystokratyczna posiadłość ukrywająca przed światem mroczne sekrety swoich gospodarzy. Pod luksusową fasadą kryją się potężne intrygi, romantyczne zawirowania oraz bezwzględna walka o wpływy.

Główna obsada produkcji obejmuje Anę Garcés jako Janę, Evę Martín w roli Cruz oraz Arturo Sancho wcielającego się w Manuela. Przed kamerą występują dodatkowo tacy aktorzy jak Jordi Coll, María Castro, Teresa Quintero i Manuel Regueiro. Format gromadzi ogromną widownię dzięki świetnie zaplanowanym intrygom, rosnącemu napięciu i bardzo zaskakującym zwrotom akcji.

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