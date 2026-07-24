Na Wspólnej, odcinek 4259: Junior nakryje Jarka z Martyną! Znienawidzi ojca tak jak Elizę - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4259 - czwartek, 6.08.2026, o godz. 20.15 w TVN

W 4259 odcinku "Na Wspólnej" Martyna skontaktuje się z Jarkiem i powie mu, jak za nim tęskni od czasu ich spotkania w "Barze u Ziębów", gdy wpadnie na niego i Elizę po rozprawie w sprawie opieki nad ich dziećmi - Juniorem i Hanią (Pola Żak), w związku z ich rozwodem. Do tego stopnia, że postanowi nie marnować czasu i czym prędzej zobaczyć się ze swoim kochankiem, którego tym razem to ona odwiedzi w mieszkaniu.

Oczywiście, na rozwój sytuacji w 4259 odcinku "Na Wspólnej" nie będzie trzeba długo czekać, bo Berg jej nie wygoni. A wręcz przeciwnie, zaprosi ją do środka, a Wrońska szybko przejdzie do rzeczy. I w efekcie kochankowie znów wylądują w łóżku. Ale tym razem ich miłe chwile nagle zostaną przerwane i to w brutalny sposób!

Junior wścieknie się na Jarka w 4259 odcinku "Na Wspólnej"!

Wszystko przez to, że w 4259 odcinku "Na Wspólnej" do mieszkania niespodziewanie wróci Junior, czym kompletnie zaskoczy kochanków. Tym bardziej, że na jego spokojną reakcję nie będą mieli, co liczyć, bo Jarek sam był świadkiem tego, do czego zdolny był Junior, gdy dowiedział się o romansie Elizy z Bartkiem (Krzysztof Wach).

I nie inaczej będzie i tym razem, bo w 4259 odcinku "Na Wspólnej" Junior ostro się wścieknie i da temu upust. Chłopak nie pochwali zachowania przybranego ojca, który zachowa się dokładnie tak samo jak jego przyszywana matka. Zwłaszcza, że w tej sytuacji szanse na ich zejście będą już zerowe, skoro obydwoje pójdą już w inne strony.

Bergowie stracą syna w 4259 odcinku "Na Wspólnej"?

W 4259 odcinku "Na Wspólnej" Junior wypnie się na ojca, po którego stronie zdecydowanie stanął po romansie Elizy. Ale teraz po nakryciu go z Martyną, znienawidzi go tak samo jak przybraną matkę. Do tego stopnia, że nawet Bruno (Dawid Czupryński) będzie musiał interweniować, aby naprawić ich relację.

Ale czy to w "Na Wspólnej" jeszcze będzie możliwe? Czy Junior wybaczy ojcu i matce? A może nie i już wcale nie będzie chciał już być z takimi rodzicami? Czy wróci do biologicznego ojca Janusza Zawady (Wojciech Kałużyński)? Przekonamy się już w kolejnych odcinkach!

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