Na Wspólnej, odcinek 4263: Tak Jarek spróbuje naprawić relację z Juniorem! Nie wybaczy mu? - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4263 - czwartek, 13.08.2026, o godz. 20.15 w TVN

W 4263 odcinku "Na Wspólnej" Jarek postanowi zrobić wszystko, aby tylko odzyskać przybranego syna, który znienawidzi go tak samo jak Elizę. Wszystko przez to, że nakryje go na miłosnych igraszkach z Martyną, czego mu nie daruje, bo zachowa się dokładnie tak samo jak Bergowa.

I wówczas Juniorowi już wcale nie będzie żal przyszywanego ojca, bo gdy on będzie się świetnie zabawiał z Wrońską, to on, Hania (Pola Żak) i Eliza będą cierpieć. Zwłaszcza, że w tej sytuacji nie będzie już żadnych szans na uratowanie ich rodziny.

Oczywiście, Junior od razu w złości nawrzuca Jarkowi i się na niego wypnie. Ale Berg za wszelką cenę spróbuje naprawić relację ze swoim przybranym synem, aby na dobre go nie stracić. Szczególnie, że przecież wcześniej wybierze on jego, a nie zdradziecką Elizę i w 4263 odcinku "Na Wspólnej" Jarek zrobi wszystko, aby na dobre go nie stracić.

Tak Bruno spróbuje pogodzić Jarka z Juniorem w 4263 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4263 odcinku "Na Wspólnej" Junior zostanie zaproszony na wspólną grę tenisa z Jarkiem, Brunem (Dawid Czupryński) i jego kolegą. Chłopaki będą potrzebować 4 kompana do gry, więc wybór oczywiście padnie na przybranego syna Berga. Zwłaszcza, że po rezygnacji z boksu u kochanka przyszywanej matki, Bartka (Krzysztof Wach), nastolatkowi będzie brakować sportu.

Dlatego w 4263 odcinku "Na Wspólnej" zgodzi się zagrać razem z nimi. Ale czy zrobi to dla ojca? A może bardziej dla siebie lub Bruna i jego kolegi? Szczególnie, że na Jarka wciąż będzie zły za to, co zobaczył w mieszkaniu. Do tego stopnia, że zgodzi się wziąć udział w sparingu, ale wyłącznie z Krawczykiem w drużynie, na co wspólnik Berga oczywiście przystanie.

Berg nic nie wskóra u syna w 4263 odcinku "Na Wspólnej"?

Jednak w 4263 odcinku "Na Wspólnej" w trakcie rozgrywki na korcie ojciec i syn będą mieli też chwile dla siebie, aby pogadać. Ale czy Junior będzie w stanie wybaczyć Jarkowi? A może dalej będzie go nienawidził tak samo jak Elizę, która przecież także będzie próbowała za wszelką cenę ratować swoją relację z chłopakiem, ale niestety z marnym skutkiem, bo wciąż będzie on na nią zły.

Czy w 4263 odcinku "Na Wspólnej" podobnie będzie z Jarkiem? A może jednak przyszywanemu ojcu Junior wybaczy? Czy namówi go też do tego w kontekście Elizy? Odpowiedzi na te pytania poznamy już w kolejnych odcinkach!

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