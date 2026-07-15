Na Wspólnej, odcinek 4555: Eliza i Jarek stracą dzieci? Sąd zadecyduje o dalszych losach Hani i Juniora - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4255 - czwartek, 30.07.2026, o godz. 20.15 w TVN

W 4255 odcinku "Na Wspólnej" w końcu zapadnie wyrok sądu rodzinnego w sprawie dalszych losów Hani i Juniora. Tym bardziej, gdy Bergowie postanowią się rozwieść po romansie Elizy z Bartkiem, którego Jarek nie będzie w stanie wybaczyć żonie. Zwłaszcza, że w międzyczasie sam znajdzie pocieszenie w ramionach ponętnej Martyny (Joanna Kuberska), przez co o powrocie do Bergowej nie będzie mowy i to nawet mimo zerwania przez nią kontaktów z jej kochankiem.

Dlatego w 4255 odcinku "Na Wspólnej" Eliza i Jarek staną przed sądem, który w obliczu ich rozwodu, zadecyduje o dalszych losach ich adoptowanych dzieci - Hani i Juniora. A to, co postanowi wcale nie będzie takie oczywiste.

Wybuch Juniora pogorszy sprawę w 4254 odcinku "Na Wspólnej"!

Wszystko przez to, że w trakcie kontroli kuratorki Mączki (Anna Kędziora) u Bergów w 4254 odcinku "Na Wspólnej" Junior nie wytrzyma i wybuchnie. Szczególnie, że także będzie miał przybranej matce za złe, że rozbiła ich rodzinę, wplątując się w romans z jego trenerem i jak myślał i przyjacielem. A to niestety nie pomoże w tej i tak niełatwej sytuacji.

I stąd Jarek będzie czekał jak na szpilkach na wiadomość od żony. Ale w międzyczasie zadowoli się u boku Martyny. Jednak już w 4255 odcinku "Na Wspólnej" zapadnie ostateczna decyzja. Czy zatem Bergowie stracą dzieci? A może jednak uda im się je zatrzymać? A jeśli tak to na jakich zasadach, skoro Junior będzie wolał mieszkać z przybranym ojcem, a Hania z matką? Czy tak zadecyduje sąd? A może postanowi inaczej?

Jaka będzie decyzja sądu w sprawie dzieci Bergów w 4255 odcinku "Na Wspólnej"?

Póki co nie wiadomo, jaką decyzję dokładnie podejmie sąd rodzinny w 4255 odcinku "Na Wspólnej". Tym bardziej, że zdjęcia z tego odcinka wcale nie ułatwiają sprawy, gdyż widać na nich Bergów zarówno smutnych i zatroskanych, jak i szczęśliwych. Możliwe, że po prostu będą stresować się rozprawą, a po niej wszystko okaże się dobrze.

Szczególnie, że z uśmiechami na ustach będą pozować do telefonu, być może dlatego, aby przekazać bliskim radosną nowinę. Zwłaszcza, że przecież mimo wszystko będą dobrymi rodzicami, czego sąd nie będzie w stanie podważyć, bo u ich boku dzieciom niczego nie będzie brakować, z czego i kuratorka doskonale będzie zdawać sobie sprawę, bo ich sprawa będzie jej niezywkle bliska.

Zwłaszcza, że po decyzji sądu w 4255 odcinku "Na Wspólnej" wybiorą się razem do "Baru u Ziębów". Ale tam napięcie znów szybko wzrośnie, gdy pojawi się tam także i kochanka Jarka!

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