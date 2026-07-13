Na Wspólnej, odcinek 4254: Gorący romans Jarka po rozstaniu z Elizą. To Martyna zajmie miejsce żony Berga - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4254 - środa, 29.07.2026, o godz. 20.15 w TVN

Końcówka lipca w "Na Wspólnej" będzie pełna miłosnych uniesień, a Jarek Berg po serii dramatycznych zwrotów akcji związanych ze zdradą Elizy i rozstaniem z żoną, na nowo uwierzy, że jeszcze może być szczęśliwy. A zacznie się niewinnie, od przypadkowego spotkania z Martyną Wrońską, kobietą, z którą spędził niezapomnianą noc, kiedy próbował odreagować romans Elizy z Bartkiem Wichrowskim (Krzysztof Wach). Szukał pocieszenia w ramionach pięknej blondynki, ale znajdzie coś więcej.Zobacz też: Na Wspólnej, odcinek 4257: Julka spotka się z podejrzanym typem. 16-letnia narkomanka znajdzie się w niebezpieczeństwie

To Martyna zastąpi Elizę w sercu zdradzonego Jarka w 4254 odcinku "Na Wspólnej"

Po rozstaniu z Elizą Jarek w 4254 odcinku "Na Wspólnej" zacznie otwierać nowy rozdział. Berg kolejny raz spotka się z Martyną, oczarowany nią coraz bardziej. Poza tym Wrońska da mężczyźnie wyraźnie do zrozumienia, że nie ma do niego pretensji za to, że po pierwszej wspólnej nocy przestał się do niej odzywać. Ich relacja wyraźnie nabierze tempa. Jarek odwiedzi w jej mieszkaniu i zostanie na całą noc. Spędzony razem czas pokaże, że nie było to jedynie przypadkowe spotkanie.

Komplikacje przed randką Jarka i Martyny w 4254 odcinku "Na Wspólnej"

Przed romantyczną randką Jarka i Martyny w 4254 odcinku "Na Wspólnej" u Bergów rozpocznie się kontrola kuratorki Mączyk (Anna Kędziora) przed rozprawą w sądzie u ustalenie opieki nad ich adoptowanymi dziećmi - Hanią (Pola Żak) i Juniorem (Jan Leśniewski). Wybuch nastolatka tylko pogorszy sytuację, a Eliza i Jarek zrozumieją jak bardzo ich rozstanie wpływa na całą rodzinę.

Czy Jarek i Martyna będą razem szczęśliwi w "Na Wspólnej"?

Następnego dnia w 4255 odcinku "Na Wspólnej" Bergowie staną przed sądem rodzinnym! Po rozprawie pójdą razem do baru na Wspólnej. Napięcie sięgnie zenitu, gdy pojawi się tam Martyna. Nie ukrywając, co ją łączy z Jarkiem.

Tego lata w "Na Wspólnej" Jarek będzie musiał odpowiedzieć sobie na pytanie, czy jest gotowy na nowy związek. Po bolesnym rozpadzie małżeństwa z Elizą ponowne zaufanie drugiej osobie nie będzie łatwe. Martyna może jednak sprawić, że Berg znów uwierzy w szczęście i miłość.

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