Na Wspólnej, odcinek 4263: Zaniepokojona Weronika ruszy Ewelinie na ratunek! Greg jej nie powstrzyma - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4263 - czwartek, 13.08.2026, o godz. 20.15 w TVN

W 4263 odcinku "Na Wspólnej" Weronika nie będzie mogła przejść obojętnie wobec tego, czego będzie świadkiem na szpitalnym parkingu. Zdradzamy, że Roztocka na własne oczy zobaczy, jak żona Grega okalecza się w swoim samochodzie, ale gdy Kalska zorientuje się w końcu, że nie jest sama, to szybko schowa rękę. I choć w pierwszej chwili prawniczka nie zdemaskuje się przed Eweliną i uda, że niczego nie widziała, to po rozmowie z Lwem (Przemysław Sadowski) uzna, że nie może tego tak zostawić.

Do tego stopnia, że czym prędzej postanowi zobaczyć się z Eweliną i z nią porozmawiać. Jednak w 4263 odcinku "Na Wspólnej" Kalska odwoła spotkanie, tłumacząc się chorobą. Ale Roztocka oczywiście nie uwierzy w tą wymówkę i zdecyduje się za wszelką cenę zobaczyć z kobietą.

To Weronika zobaczy w domu Kalskich w 4263 odcinku "Na Wspólnej"!

Szczególnie, że w 4263 odcinku "Na Wspólnej" nie zjawi się w domu Kalskich z pustymi rękami, bo weźmie ze sobą rozgrzewającą zupę. I w tej sytuacji Ewelina nie będzie mogła jej już nie wpuścić, choć wcale nie ucieszy się z tej wizyty. Ale zdeterminowana Weronika będzie gotowa na wszystko, aby tylko jej pomóc i to nie zważając na reakcję jej męża.

A na tą w 4263 odcinku "Na Wspólnej" nie będzie trzeba długo czekać, bo kobietom nie będzie dane tyle spokojnie rozmawiać. Wszystko przez to, że w pewnym momencie do domu wróci Greg i to także z prezentami dla swojej "chorej" żony - kwiatami i truskawkami. Oczywiście, Kalski zacznie odgrywać przed Roztocką idealnego męża, podejdzie do żony i czule się z nią przywita, ale jej reakcja na to zdradzi wszystko.

Roztocka nie da się nabrać w 4263 odcinku "Na Wspólnej"!

Podobnie, jak i Weroniki, która w 4263 odcinku "Na Wspólnej" nie da się nabrać i na tą szopkę. Tym bardziej, że już będzie miała pewność, że u Kalskich dzieje się źle, zgodnie z jej wcześniejszym przypuszczeniem po ich wspólnej kolacji, że Greg może źle traktować swoja żonę. I choć tutaj Kalski zagra ideał, to jednak prawniczka nie da się zwieźć, bo obrażenia Eweliny będą wskazywać na co innego.

Zwłaszcza, że przecież w 4263 odcinku "Na Wspólnej" Kalska nie będzie się okaleczać dla przyjemności. Co zatem będzie ich prawdziwym powodem? Czy Roztockiej uda się to wyciągnąć? Przekonamy się już w kolejnych odcinkach!

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