M jak miłość. Anna Mucha narzeka na planie! Nie może liczyć na specjalne traktowanie - WIDEO

Anna Mucha kręci nowe odcinki "M jak miłość" i narzeka na pracę!

Ostatnie dni na planie "M jak miłość" wciąż przed Anną Muchą, która najwyraźniej odlicza dni do wakacji. Nie dla każdego z obsady serialu letnia przerwa w nagraniach premierowych odcinków zaczyna się w tym samym czasie. Przyjaciółka Muchy z "M jak miłość", Katarzyna Cichopek, pożegnała się z rolą Kingi już dwa tygodnie temu, a tymczasem ona wciąż kręci nowy sezon, który będzie emitowany w TVP2 od września.

Obecnie realizowane są odcinki "M jak miłość" z wyprzedzeniem, więc to, co teraz powstaje na planie, widzowie zobaczą dopiero pod koniec tego roku. Za kulisami pracują dwie ekipy produkcyjne, które nagrywają losy różnych bohaterów, do często niepowiązanych ze sobą wątków, więc stąd ta różnica.

W ostatniej relacji z planu "M jak miłość" Anna Mucha nie ukrywała, że marzy jej się już urlop. Bo chociaż uwielbia grać Magdę, wciąż z zapartym tchem śledzi, co scenarzyści wymyślą nowego dla jej bohaterki i Andrzeja Budzyńskiego, to jednak chciałaby już odpocząć od pracy w serialu. Mucha nie może jednak liczyć na specjalne traktowanie. W tej samej sytuacji co ona są jej partnerzy z ekranu - Krystian Wieczorek i Marcin Bosak, czyli serialowy Kamil Gryc.

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- Kto ma wakacje, ten na wakacje. A kto pracuje? No właśnie... A my w pracy, kochani, żebyście mieli co potem oglądać. A będzie się działo, prawda? - powiedziała zaczepnie Mucha do Bosaka, kręcąc filmik z kancelarii Budzyńskiego.

- Tak! - uciął krótko ekranowy Kamil.

Co czeka Magdę Budzyńską w "M jak miłość" po wakacjach?

Jak potoczy się wątek Magdy w odcinkach "M jak miłość" po wakacjach? Nie jest już tajemnicą, że z życia Budzyńskich nie zniknie dawna ukochana Andrzeja, Paulina Jabłońska (w tej roli Maria Wieczorek - żona Krystiana), której Magda pomogła się uwolnić od męża gangstera, Igora Jabłońskiego (Marcin Piętowski). Ale przyjaźń Magdy z Pauliną może mieć fatalne skutki, kiedy pojawi się zazdrość o... Andrzeja.

Wiadomo już także, że w następnym sezonie "M jak miłość" Magda będzie podporą Budzyńskiego w kancelarii. Jako prawniczka chętnie będzie przyjmowała sprawy, które zleci jej mąż, a przy okazji będzie ozdobą biura. Tak ponętnej pracownicy Andrzej jeszcze nigdy nie miał...