Na Wspólnej, odcinek 4261: Poród Beaty w cieniu tragedii. Nie dowie się, że Maria nie żyje - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4261 - wtorek, 11.08.2026, o godz. 20.15 w TVN

Beata urodzi córkę w 4261 odcinku "Na Wspólnej", ale radość z narodzin drugiego dziecka Wójcików nie będzie pełna z powodu śmierci Marii Zięby. Okrutnym zrządzeniem losu córka Beaty i Pawła przyjdzie na świat dzień po tym jak Maria umrze w samolocie, wracając z Włodkiem (Mieczysław Hryniewicz) z Hiszpanii. Ale o tym przyszła mama nie dowie się aż do porodu. Dlaczego? W ten sposób Paweł postanowi chronić Beatę i ich dziecko, bo tak wstrząsająca wiadomość mogłaby spowodować komplikacje.

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Beata urodzi córkę, a Paweł zemdleje podczas porodu w 4261 odcinku "Na Wspólnej"

Oczywiście sam Paweł w 4261 odcinku "Na Wspólnej" jako jeden z pierwszych usłyszy tragiczną informację, że Maria nie żyje, że na podkładzie samolotu dostała zawału serca i nie udało się jej uratować. Przed Beatą będzie jednak udawał, że nic się nie wydarzyło. Jak gdyby nigdy przywiezie rodzącą Beatę do szpitala, nie mówiąc jej o tragedii. Będzie z żoną podczas porodu, kiedy urodzi zdrową córeczkę, ale ze wzruszenia nagle zemdleje.

Poród Beaty w "Na Wspólnej" cztery miesiące po narodzinach córki Katarzyny Ptasińskiej

Sceny porodu Beaty w 4261 odcinku "Na Wspólnej" były kręcone w maju 2026 roku, niespełna cztery miesiące po tym jak Katarzyna Ptasińska też została mamą. 36-letnia aktorka grająca Beatę urodziła córkę Aurelię 3 lutego. W "Na Wspólnej" Beata i Paweł wychowują już razem syna Gucia, którego biologicznym ojcem jest Emil (Piotr Ligienza), brat Wójcika.

Tak Ptasińska na swoim profilu na Instagramie zapowiedziała poród Beaty:"Kasia już urodziła to teraz pora na Beatkę… Temu porodowi towarzyszyło mnóstwo emocji, jak zresztą widać na załączonym obrazku. Ale daliśmy z Siebie wszystko, zarówno Beata i Paweł jak i Kasia i Grześ (@grzegorzkwiecien_aktor). Pozdrawiamy Położne (@katarzyna_joda ) i Panią Rodzącą z sali obok. A Wy Kochani wyczekujcie tego co nastanie w @nawspolnej_tvn" - napisała w poście.

Jak Beata dowie się o śmierci Marii w 4262 odcinku "Na Wspólnej"?

Dopiero w 4262 odcinku "Na Wspólnej" Beata dowie się o śmierci Marii. Wciąż będzie w szpitalu i zapragnie podzielić się z Ziębową radosną nowiną, że ona i Paweł mają córeczkę. Wójcik nie będzie miał serca przekazać żonie, że Maria zmarła. To Włodek powie Beacie, że Maria nie żyje... W obliczu tragedii Wójcikowie postanowią dać córce na imię Marysia.