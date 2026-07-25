Na Wspólnej, odcinek 4252: Przerażające odkrycie Agier! Dowie się o wypadku, który wszystko zmieni - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4252 - poniedziałek, 27.07.2026, o godz. 20.15 w TVN

W 4252 odcinku "Na Wspólnej" okaże się, że na kardiologię trafił starszy mężczyzna i to akurat w czasie, gdy Krystyna miała spotkać się na umówioną randkę z Januszem w "Barze u Ziębów". I choć mężczyzna zjawi się na spotkaniu, bo będzie nim właśnie Juliusz, który tylko się za niego podał, to Agier nie mogła uwierzyć w to, że to właśnie on jest jej wybrankiem, poznanym na forum jazzowym w trakcie pobytu w sanatorium.

I nic dziwnego, bo przecież z Januszem świetnie jej się rozmawiało, a pierwsze spotkanie z Juliuszem nie należało do najlepszych. Wówczas szybko doszło do spięcia, a z czasem będzie tylko gorzej. I stąd w 4252 odcinku "Na Wspólnej" Krystyna będzie pewna, że to właśnie starszy pan ze szpitala jest Januszem, z którym się umówiła. Tym bardziej, gdy dowie się, że trafił na oddział dokładnie w tym samym czasie, co nie uzna za zwykły zbieg okoliczności.

Przerażona Krystyna zjawi się w szpitalu w 4252 odcinku "Na Wspólnej"!

Oczywiście, w 4252 odcinku "Na Wspólnej" Krystyna natychmiast wpadnie na oddział i z przerażeniem zacznie wypytywać córkę o ich pacjenta, czego świadkiem będzie także i on sam, bo Juliusz także w tym samym czasie będzie przebywał w szpitalu. Ojciec Wojtka (Wojciech Błach) zgłosi się tam na badania kontrole po przeszczepie nerki, które także będzie przeprowadzać Łucja (Magdalena Kaczmarek). Jednak w pierwszej chwili nie usłyszy ich rozmowy.

Ale gdy w 4252 odcinku "Na Wspólnej" Agier w końcu uda się dostać do mężczyzny, którego błędnie weźmie za Janusza, to Juliusz nie wytrzyma. Zwłaszcza, gdy usłyszy, z jaką czułością, mówi do niego niczego nieświadoma Krystyna. Wówczas Kwiatkowski aż zasłabnie. Jednak to wcale nie będzie koniec!

Agier padnie ofiarą oszusta w 4252 odcinku "Na Wspólnej"!

Wszystko przez to, że w 4252 odcinku "Na Wspólnej" Krystyna nie poprzestanie na jednym spotkaniu i już kolejnego dnia ponownie zjawi się w szpitalu, gdzie będzie czuwać przy łóżku rzekomego Janusza. Tyle tylko, że mężczyzna będzie jedynie udawał nieprzytomnego, bo tak naprawdę będzie wszystkiego świadomy.

A na dodatek w 4253 odcinku "Na Wspólnej" nie wyprowadzi Agier z błędu, przez co wciąż będzie ona tkwić w przekonaniu, że to właśnie Janusz! Ale tylko do czasu aż Juliusz w końcu nie weźmie spraw w swoje ręce i zdemaskuje oszusta, a prawda i o nim samym wyjdzie na jaw!

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