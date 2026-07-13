Na Wspólnej, odcinek 4249: Weronika zachwyci się Gregiem! Po tym spojrzy na niego inaczej - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4249 - wtorek, 21.07.2026, o godz. 20.15 w TVN

W 4249 odcinku "Na Wspólnej" relacja Weroniki i Grega diametralnie się zmieni. Do tego stopnia, że nawet Roztocka spojrzy na nowego przyjaciela Nalepy przychylniejszym okiem. Mimo iż wcale nie będzie się na to zanosić po ich burzliwym zapoznaniu na szpitalnym parkingu, kiedy to kardiochirurg zajął prawniczce miejsce, a na dodatek ją obraził.

Wówczas lekarz nie miał świadomości, że tak okrutnie potraktował ukochaną Lwa, a gdy w końcu dowie się prawdy, to postanowi to naprawić. Tyle tylko, że ona już nie będzie chciała dać mu szansy! Ale wtedy do akcji wkroczy Nalepa, dzięki czemu Roztocka w końcu da się przekonać. I choć sama nie zgodzi się wybrać z ukochanym do Kalskiego na kolację, to kolejnego dnia w 4248 odcinku "Na Wspólnej" wraz z nim zaproszą jego i jego żonę do siebie. Jednak para wcale się u nich nie zjawi!

Greg znów podpadnie Weronice w 4249 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4249 odcinku "Na Wspólnej" spóźniony Greg wparuje do szpitala i od razu zacznie tłumaczyć się Nalepie. Kalski przeprosi przyjaciela za wczorajszą nieobecność na umówionej kolacji i od razu wszystko mu wyjaśni. Kardiochirurg przyzna, że jego żona Ewelina zmaga się z depresją, co finalnie sprawi, że on w ostatniej chwili będzie musiał odwołać ich wyjście.

Najpewniej w 4249 odcinku "Na Wspólnej" Lew całkowicie to zrozumie. Tym bardziej, że przecież będzie wpatrzony w Grega jak w obrazek, w związku z czym nie będzie w stanie się na niego złościć jeszcze w takiej sytuacji. W przeciwieństwie do Weroniki, która szybko będzie mogła pożałować, że jednak da mu drugą szansę, a on znów zachowa się jak zachowa, mimo zaistniałych okoliczności. Ale tym razem i ona prędko zmieni o nim zdanie!

Tak Kalski w końcu wkupi się w łaski Roztockiej w 4249 odcinku "Na Wspólnej"!

Wszystko przez to, że w 4249 odcinku "Na Wspólnej" Weronika stanie się świadkiem zupełnie innego zachowania Grega w czasie swojej kolejnej wizyty na szpitalnym parkingu. Zwłaszcza, że tym razem wcale nie zetnie się się z Kalskim tylko zobaczy, jak gra w piłkę z synem jednego ze swoich pacjentów, przez co już spojrzy na niego nieco przychylniejszym okiem.

W 4249 odcinku "Na Wspólnej" Greg oddziała na uczucia Weroniki, która przecież także będzie matką, w związku z czym zachowaniem mężczyzny zrobi na niej ogromne wrażenie. Szczególnie, ze przecież w grę wejdzie obce dziecko, które Kalski potraktuje jak swoje. I to całkowicie zmieni pogląd prawniczki, w oczach której kardiochirurg w końcu także mocno zyska.

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