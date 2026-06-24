Na Wspólnej, odcinek 4245: Szokujące odkrycie Weroniki o Gregu! Nie będzie mogła uwierzyć, kim tak naprawdę jest - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4245 - wtorek, 14.07.2026, o godz. 20.15 w TVN

W 4245 odcinku "Na Wspólnej" Lew i Greg będą mieli za sobą naprawdę ciężki dyżur w szpitalu. Do tego stopnia, że nie będą już mieli siły na żadne dodatkowe aktywności. Jednak Nalepa nie będzie chciał tak szybko rozstawać się ze swoim nowym kolegą i stąd zaprosi go do domu Weroniki na kawę. Oczywiście, Kalski chętnie przyjmie zaproszenie. Jednak nie będzie świadomy jednego!

A mianowicie, że w 4245 odcinku "Na Wspólnej" Weronika okaże się tą samą osobą, na którą kilka dni wcześniej naskoczył na szpitalnym parkingu. Mimo iż, że to on zajmie jej miejsce, ale i tak oberwie się Roztockiej. I stąd i ona będzie w szoku, gdy zobaczy go w swoim domu, bo i ona nie będzie świadoma tego, że będzie to właśnie nowy kolega jej partnera.

Weronika odkryje, że Greg jest nowym kolegą Nalepy w 4245 odcinku "Na Wspólnej"!

Tym bardziej, że w 4245 odcinku "Na Wspólnej" Lew będzie już pod naprawdę ogromnym wpływem Grega, którym mocno będzie się fascynował. Do tego stopnia, że zmieni swój styl życia, zacznie zdrowiej się odżywiać, a także uprawiać sport, czy spotykać się z nim i poza pracą. Nalepa będzie widział w Kalskim ideał, który zdecydowanie będzie kłócił się z tym, czego doświadczy z jego strony Roztocka.

Oczywiście, w 4245 odcinku "Na Wspólnej" Greg będzie próbował robić dobrą minę do złej gry przed Lwem, ale Weronika będzie wiedzieć swoje. I w końcu opowie ukochanemu, co tak naprawdę między nimi zajdzie przed szpitalnym parkingiem, gdy Kalski zajmie jej miejsce, po czym ją nawyzywa i obrazi.

Po czyjej stronie stanie Lew w 4245 odcinku "Na Wspólnej"?

Ale czy w 4245 odcinku "Na Wspólnej" Nalepa jej w to uwierzy, skoro będzie postrzegał Grega jako bóstwo? Czy zdoła opowiedzieć się po stronie ukochanej? Tym bardziej, gdy Kalski zaprosi ich na kolację, aby Roztocka spojrzała na niego nieco przychylniej.

Czy w 4247 odcinku "Na Wspólnej" Weronika na nią pójdzie? A może Lew zjawi się na niej sam? Czy jednak postanowi solidaryzować się ze swoją partnerką? Odpowiedzi na te pytania poznamy już w kolejnych odcinkach!

25