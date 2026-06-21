Na Wspólnej, odcinek 4238: Nowy kardiochirurg na oddziale Kamila! To on uratuje życie Zakościelnemu - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4238 - środa, 1.07.2026, o godz. 20.15 w TVN

W 4238 odcinku "Na Wspólnej" skład kardiochirurgów na oddziale Kamila Hoffera obok Lwa Nalepy, Arka Ostrowskiego (Marek Kalita) i Tomasza Adamskiego (Tomasz Piątkowski) zasili jeszcze jeden lekarz, który będzie miał naprawdę dobre wejście. Wszystko przez to, że spisze się na medal i to jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem pracy w szpitalu.

Zdradzamy, że w 4238 odcinku "Na Wspólnej" Greg Kalski prawidłowo rozpozna zawał serca u Andrzeja Zakościelnego, u którego zjawi się w prywatnych sprawach. Ale szybko przejdzie i na te służbowe, gdy prawnik nagle gorzej się poczuje. Oczywiście, kardiochirurg nie zostawi go bez pomocy i od razu ruszy na ratunek. Tym bardziej, że doskonale zda sobie sprawę, jak w tej sytuacji będzie ważny czas, dlatego niezwłocznie zadzwoni po karetkę.

Greg Kalski nowym kardiochirurgiem na oddziale Kamila w 4238 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4238 odcinku "Na Wspólnej" Andrzej wyląduje w szpitalu, gdzie opiekę nad nim przejmie już Nalepa. Lew będzie zachwycony bohaterską postawą i prawidłowo postawioną diagnozą przez Grega. Zwłaszcza, że jeszcze nie będzie świadomy tego, że także ma do czynienia z kardiochirurgiem, który na dodatek lada dzień będzie miał zacząć pracę na tym samym oddziale.

W 4238 odcinku "Na Wspólnej" Nalepa zacznie dziękować i gratulować Kalskiemu i dopiero wtedy dowie się, że wszystko przez to, ze on także jest lekarzem i to w dodatku kardiochirurgiem, który będzie jego nowym kolegą z pracy. Oczywiście, Lew ogromnie ucieszy się z takiego stanu rzeczy, bo mężczyzna od razu mu się spodoba. Do tego stopnia, że będzie pod jego ogromnym wrażeniem.

Nalepa będzie zachwycony nowym kolegą w 4238 odcinku "Na Wspólnej"!

Szczególnie, gdy już w 4239 odcinku "Na Wspólnej" wspólnie przeprowadzą udany przeszczep serca. I wówczas Lew postanowi być jak Greg. Nalepa nagle zacznie zdrowiej się odżywiać i dużo ćwiczyć. Tym bardziej, gdy Kalski zacznie namawiać kolegów do wystartowania w biegu charytatywnym ku czemu i on będzie chętny.

Tym bardziej, że z każdym kolejnym dniem w "Na Wspólnej" jego fascynacja Kalskim zacznie rosnąć. Do tego stopnia, że zacznie się on spotykać z kardiochirurgiem nie tylko w pracy, ale i poza nią, w tym także nawet i w domu Weroniki (Renata Dancewicz)! Zwłaszcza, że ukochana Nalepy nie podzieli jego entuzjazmu co do jego nowego kolegi, gdy zetrze się z nim na szpitalnym parkingu. A zatem do czego doprowadzi ta znajomość? Przekonamy się już w kolejnych odcinkach!

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